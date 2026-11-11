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Kate Middleton apuesta por el borgoña y el gris, la combinación más elegante del otoño-invierno 2026

La princesa de Gales recuperó una fórmula clásica con un traje de raya diplomática y un suéter de cuello alto. Su elección confirma el atractivo de dos tonos sofisticados que funcionan juntos.

Noviembre 11, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Kate Middleton visita el Chase Community Hospital

Catherine, princesa de Gales, visitó el Chase Community Hospital.

Mark Cuthbert/Mark Cuthbert/Getty Images

Kate Middleton volvió a demostrar que la elegancia también puede construirse a partir de prendas esenciales. Durante una visita al Chase Community Hospital, en Bordon, Hampshire, este 11 de noviembre, la princesa de Gales eligió un conjunto que puso en primer plano una combinación cromática ideal para los meses fríos: gris y borgoña.

Para su compromiso en solitario, Catherine apostó por un traje gris de raya diplomática, integrado por un saco ligeramente entallado y pantalones rectos. Debajo llevó un suéter de punto fino y cuello alto en tono borgoña, una elección que aportó profundidad y contraste al conjunto sin restarle sobriedad.

Kate Middleton en el Chase Community Hospital

Durante su visita al Chase Community Hospital, Catherine convivió con el personal y algunos pacientes, como este bebé de seis meses de edad.

WPA Pool/Getty Images

El estilismo se completó con zapatos y un bolso en la misma gama rojiza, mientras que una amapola roja prendida en la solapa hizo referencia a los actos de recuerdo y homenaje a los militares caídos que se conmemoran en noviembre en Reino Unido.

Kate Middleton

Catherine lució un conjunto y una combinación de colores perfectos para el otoño e invierno.

WPA Pool/Getty Images

Borgoña y gris: una combinación sofisticada para el otoño-invierno

La propuesta de Kate resulta especialmente interesante porque reúne dos colores que se equilibran entre sí. El gris funciona como una base neutra y versátil, mientras que el borgoña añade calidez y un acento de color que eleva incluso las prendas más clásicas.

El resultado es una combinación que puede adaptarse tanto a un atuendo de oficina como a una salida formal o un compromiso de día. No hace falta llevar un traje completo para incorporarla: un pantalón gris de vestir con un suéter borgoña, una falda gris con una blusa en ese tono o un abrigo neutro acompañado de accesorios en tono vino son alternativas sencillas.

El cuello alto también merece atención. Además de ser una prenda práctica en climas fríos, permite crear una silueta limpia bajo blazers, sacos y abrigos. En el caso de Kate, el tejido fino evitó añadir volumen y mantuvo la armonía de las líneas del traje.

Kate Middleton

Catherine llevó el cabello suelto con sus características ondas, así como joyería discreta.

Karwai Tang/WireImage

Cómo llevar el look de Kate Middleton esta temporada

La clave para recrear esta combinación está en dejar que uno de los dos colores sea el protagonista y utilizar el otro como complemento. Si se elige un traje gris, un suéter borgoña puede convertirse en el punto focal; si se prefiere una prenda principal en tono vino, los pantalones o el abrigo gris ayudarán a equilibrar el conjunto.

También es posible sumar accesorios en la misma familia cromática, como zapatos, bolsos o cinturones borgoña. Para un resultado más discreto, los complementos negros o en tonos neutros funcionan igual de bien.

La elección de Kate recuerda que no siempre es necesario apostar por tendencias llamativas para actualizar el guardarropa. A veces, una combinación bien pensada de básicos atemporales es suficiente para conseguir un estilismo elegante, actual y fácil de adaptar a distintas ocasiones.

Kate Middleton Princesa de Gales temporada otoño-invierno
Marjorie Daphnis
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