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¿Se puede cambiar de asiento en un avión si está libre?

Este es el protocolo que debes seguir antes de cambiarte de asiento en un avión que aparentemente está vacío.

Noviembre 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Se puede cambiar de asiento en un avión si está libre?

¿Se puede cambiar de asiento en un avión si está libre?

Getty Images

Subir a un avión y descubrir que hay varios asientos vacíos puede parecer una oportunidad perfecta para viajar con más comodidad, incluso cambiarte a un asiento donde tengas más espacio, sentarte junto a la ventana o simplemente alejarte de otros pasajeros; sin embargo, aunque el asiento esté desocupado, eso no significa que puedas ocuparlo libremente.

La posibilidad de cambiar de asiento en un avión es posible, pero depende de las normas de cada aerolínea y de la autorización de la tripulación, por eso, antes de recoger tus cosas y mudarte a otro asiento, conviene tener en cuenta algunas cuestiones.

¿Por qué no puedes cambiarte de asiento en un avión sin permiso?

Aunque veas una fila completa desocupada, o varios asientos vacíos, no siempre significa que esos lugares estén disponibles, ya que algunos pueden estar reservados para pasajeros que todavía no han abordado, personas que necesitan asistencia especial o viajeros que pagaron por una ubicación preferente.

También es posible que el asiento esté bloqueado por razones operativas o de seguridad, es por eso que la tripulación necesita confirmar que realmente puede asignarlo a otra persona, por esta razón, cambiarse de lugar sin autorización no es recomendable.

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¿Se puede cambiar de asiento en un avión si está libre?

¿Se puede cambiar de asiento en un avión si está libre?

Getty Images

¿Cuándo sí puedes cambiarte a un asiento vacío?

En general, tienes más posibilidades de conseguir otro lugar cuando el embarque ha terminado, las puertas están cerradas y el avión se encuentra en vuelo.

Si encuentras un lugar que te gustaría ocupar, lo más recomendable es acercarte a un miembro de la tripulación o llamarlo desde tu asiento y preguntar amablemente si puedes cambiarte, antes de hacer cualquier movimiento.

¿Puedes cambiarte a un asiento de primera clase o con más espacio?

En general no, los asientos de primera clase, clase ejecutiva o aquellos que ofrecen espacio adicional para las piernas, suelen tener condiciones particulares y pueden requerir un cargo extra

Lo mismo ocurre con los asientos de las filas de salida de emergencia, que tienen requisitos específicos porque sus ocupantes deben estar en condiciones de colaborar durante una evacuación.

Por tanto, aunque estos lugares parezcan desocupados, no puedes utilizarlos como una mejora gratuita de tu boleto, y la autorización de la aerolínea es indispensable.

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