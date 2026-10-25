Design Hotels 2026: por qué Oaxaca fue elegido para reunir al mundo del lujo y la arquitectura

Design Hotels 2026 puso a Oaxaca en el centro de la conversación internacional sobre lujo, arquitectura y hospitalidad. Por primera vez en 30 años, Arena, uno de los encuentros más importantes de esta comunidad hotelera, eligió un destino fuera de Europa para reunir a las voces que están transformando la manera de viajar, con Grupo Habita como anfitrión.

La elección no es casualidad. En los últimos años, Oaxaca ha despertado el interés de viajeros que buscan algo más que hoteles extraordinarios. Su riqueza cultural, sus tradiciones artesanales, su gastronomía y una escena creativa en constante evolución lo han convertido en un destino donde el lujo adquiere un significado diferente.

Más allá de sus paisajes, Oaxaca representa una nueva forma de entender la exclusividad, una en la que el diseño dialoga con la historia y las experiencias encuentran su valor en la autenticidad. Una filosofía que explica por qué México se ha convertido en un escenario relevante para el futuro de la hospitalidad internacional.

¿Por qué Oaxaca se ha convertido en un destino de lujo internacional?

El atractivo de Oaxaca va mucho más allá de sus paisajes. Pocos destinos consiguen reunir una herencia cultural tan reconocible con una escena contemporánea que continúa reinventándose.

La arquitectura de sus edificios históricos, el trabajo de sus artesanos, sus galerías de arte y una gastronomía profundamente vinculada con el territorio han construido una identidad que atrae a viajeros interesados en descubrir algo más que un destino turístico.

A diferencia de otros lugares donde el lujo se relaciona con grandes construcciones o experiencias estandarizadas, Oaxaca ofrece una propuesta donde la autenticidad tiene un papel central.

Aquí, el diseño puede encontrarse en una pieza de barro, en los textiles elaborados mediante técnicas tradicionales o en un hotel que incorpora materiales de la región a su arquitectura.

Esta relación entre patrimonio y creatividad contemporánea es precisamente uno de los elementos que han colocado al estado mexicano en el radar de la hospitalidad internacional.

Foto: Ricardo Ramos

¿Qué es Arena 2026 de Design Hotels y por qué eligió Oaxaca?

Arena es el encuentro internacional de Design Hotels, una comunidad de hoteles independientes vinculada a Marriott International que reúne a profesionales de la arquitectura, el diseño y la hospitalidad.

En 2026, el evento eligió Oaxaca como sede de una edición histórica: la primera celebrada fuera de Europa en tres décadas.

Bajo el concepto La Vida en Color, Arena 2026 fue concebido como un espacio de intercambio entre hoteleros, arquitectos, diseñadores y creativos de distintas partes del mundo.

La elección de México reconoce la riqueza cultural y artística del país, pero también la evolución de su industria hotelera, que ha encontrado en el diseño una manera de crear experiencias profundamente relacionadas con cada destino.

Para Oaxaca, este encuentro representa una oportunidad de proyectar internacionalmente una identidad que combina tradición, creatividad y nuevas propuestas de hospitalidad.

Grupo Habita: la firma mexicana que llevó el diseño hotelero a otra dimensión

La historia de la hotelería de diseño en México tiene entre sus protagonistas a Carlos Couturier y Moisés Micha, fundadores de Grupo Habita, una firma que durante casi tres décadas ha desarrollado una visión particular del hospedaje.

Su propuesta parte de una premisa: cada hotel debe tener una personalidad propia y establecer una relación con el lugar donde se encuentra.

Con 16 propiedades distribuidas entre México y Estados Unidos, Grupo Habita ha construido una colección en la que la arquitectura, el arte, la gastronomía y la cultura forman parte de una misma experiencia.

En lugar de reproducir un concepto en diferentes destinos, la firma apuesta por espacios que interpretan las características de su entorno, desde grandes ciudades hasta paisajes naturales.

Su participación como anfitrión de Arena 2026 y Originals Weekend pone de manifiesto la relevancia que ha adquirido la hotelería mexicana dentro de la comunidad internacional del diseño.

Los hoteles de lujo en Oaxaca que están transformando la experiencia de viajar

La presencia de Grupo Habita en Oaxaca permite descubrir cómo el diseño puede adoptar distintas personalidades dependiendo del paisaje que lo rodea. En la capital del estado, Otro Oaxaca y Escondido Oaxaca presentan dos maneras de reinterpretar el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Sus propuestas integran elementos contemporáneos con referencias a la identidad local, creando espacios donde la arquitectura forma parte de la experiencia de hospedaje.

En Puerto Escondido, el escenario cambia por completo. La costa del Pacífico ofrece un contexto donde el paisaje natural, la tranquilidad y la relación con el exterior adquieren un papel protagonista.

Foto: César Béjar

Es ahí donde se encuentran Hotel Escondido, Terrestre y Hotel Humano, tres propiedades que exploran diferentes maneras de vivir la hospitalidad frente al mar. Desde propuestas enfocadas en la conexión con la naturaleza hasta espacios que reinterpretan el estilo de vida de la costa oaxaqueña, estos hoteles reflejan una tendencia que continúa ganando relevancia: viajar no solo para conocer un lugar, sino para experimentarlo desde una perspectiva diferente.

Originals Weekend: una nueva forma de conectar con la cultura y el diseño

La llegada de Design Hotels a Oaxaca también estuvo acompañada por Originals Weekend, un encuentro que amplía la conversación sobre hospitalidad hacia la creatividad, las experiencias culturales y las conexiones personales.

La iniciativa reúne a integrantes de la comunidad internacional de Design Hotels alrededor de propuestas que buscan acercarlos a las distintas expresiones creativas de cada destino.

En Oaxaca, donde el arte y las tradiciones forman parte de la vida cotidiana, esta filosofía encuentra un escenario especialmente significativo.

Más allá de los espacios arquitectónicos, Originals Weekend pone atención en las personas, las ideas y las experiencias que contribuyen a construir la identidad de un lugar.

¿Cómo está cambiando el concepto de lujo en los viajes?

La llegada de Arena 2026 a Oaxaca refleja una transformación más amplia dentro de la industria turística. Durante décadas, el lujo estuvo relacionado con la exclusividad, el servicio personalizado y las instalaciones extraordinarias. Aunque estos elementos continúan siendo relevantes, hoy también existe una creciente valoración de las experiencias que permiten establecer una conexión más cercana con los destinos.

Un hotel que respeta su entorno, una propuesta gastronómica que recupera ingredientes locales o un espacio arquitectónico que dialoga con la historia de una región pueden convertirse en elementos tan importantes como las comodidades tradicionales.

En este contexto, Oaxaca representa una nueva manera de entender los viajes: una en la que la cultura no funciona como un complemento de la experiencia, sino como su punto de partida.

Con Arena 2026 y Grupo Habita, México reafirma su lugar dentro de la conversación internacional sobre diseño y hospitalidad, demostrando que el futuro del lujo también puede encontrarse en aquellos destinos que han sabido conservar su esencia mientras continúan reinventándose.