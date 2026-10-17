París más allá de la Torre Eiffel: 7 rincones secretos que tienes que descubrir

Desde callejuelas que parecen sacadas de un cuento hasta jardines escondidos y pasajes históricos, en París existen lugares que invitan a descubrir la capital francesa lejos de las multitudes y de los centros turísticos más populares como la Torre Eiffel, Museo del Louvre o el río Sena.

Si estás planeando un viaje a París o sueñas con conocerla algún día, estos siete sitios son una excelente opción para explorar su lado menos conocido, disfrutar de su arquitectura y encontrar escenarios que parecen detenidos en el tiempo.

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Los lugares secretos de París que debes visitar en tu próximo viaje

Si quieres redescubrir la belleza de París o piensas visitarlo por primera vez, estos lugares poco concurridos y secretos, pueden ser una maravillosa opción para disfrutar de la ciudad de la Luz, de una forma más íntima.

Villa Léandre

En Montmartre, Villa Léandre destaca por sus casas pintorescas, puertas de colores y fachadas cubiertas de vegetación, que evocan el encanto de un pequeño pueblo europeo, además, su ambiente tranquilo la convierte en un rincón ideal para pasear, tomar fotografías y descubrir una faceta más íntima de París, lejos de las multitudes.

Passage des Panoramas

El Passage des Panoramas, inaugurado en 1799, es uno de los pasajes comerciales más antiguos de París. Su techo acristalado, tiendas tradicionales y pequeños restaurantes conservan una atmósfera nostálgica que invita a pasear, descubrir lugares singulares y disfrutar del encanto histórico de la ciudad.

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Museo de la Vida Romántica

En el distrito 9, el Museo de la Vida Romántica combina arte e historia en una antigua casa-taller vinculada al pintor Ary Scheffer, además de sus colecciones, destaca por su jardín tranquilo y su acogedor salón de té, ideales para hacer una pausa y disfrutar de un ambiente lleno de encanto en medio de París.

Square des Peupliers

En el distrito 13, Square des Peupliers destaca por sus casas tradicionales, fachadas cubiertas de vegetación y calles adoquinadas que evocan la tranquilidad de un pequeño pueblo. Es un rincón ideal para pasear, tomar fotografías y descubrir una faceta más íntima de París, lejos de las rutas turísticas habituales.

Petite Ceinture

La Petite Ceinture es una antigua línea ferroviaria de París que se ha transformado parcialmente en senderos y espacios verdes, y entre vías y estructuras históricas, la vegetación crea un paisaje singular, ideal para pasear y conectar con la naturaleza. Antes de visitarla, conviene verificar qué tramos están abiertos al público.

Arènes de Lutèce

En el Barrio Latino se encuentran las Arènes de Lutèce, los restos de un antiguo anfiteatro romano que revelan los orígenes de París, sus muros de piedra y su ambiente tranquilo permiten descubrir el pasado de la ciudad y complementar la visita con un paseo por las calles históricas de este emblemático barrio.

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Butte Bergeyre

En el distrito 19, Butte Bergeyre es un barrio elevado de calles tranquilas y casas con encanto que ofrece una perspectiva diferente de París, desde algunos puntos se pueden contemplar los tejados de la ciudad y la silueta del Sacré-Cœur, convirtiéndolo en un rincón ideal para pasear lejos de las multitudes.

La Torre Eiffel, el Louvre y el Sena son paradas imprescindibles para conocer París, pero su encanto también está en los pequeños detalles: una callejuela cubierta de flores, un pasaje histórico o un jardín escondido entre edificios antiguos.