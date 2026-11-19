A pocos días de la celebración de Thanksgiving 2026, miles de viajeros en Estados Unidos se preguntan si los vuelos están recuperando sus horarios habituales después de una de las mayores interrupciones aéreas de los últimos años.

Y es que el pasado 13 de noviembre, una falla en los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) provocó la suspensión temporal de despegues en todo el país, además de miles de retrasos y cancelaciones de vuelos.

Debido a que el incidente ocurrió justo antes de una de las temporadas de mayor movimiento en los aeropuertos, muchos se preguntan sí las aerolíneas ya operan con normalidad, y la respuesta es realmente alentadora.

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¿Qué provocó el caos en los aeropuertos de Estados Unidos?

El pasado viernes 13 de noviembre, la FAA ordenó una suspensión nacional de despegues que se prolongó durante casi cinco horas, causando pánico entre los viajeros; sin embargo, la medida se tomó después de detectar una falla en los sistemas de telecomunicaciones que afectó las comunicaciones y los datos de radar utilizado para gestionar el tráfico aéreo.

El problema ocurrió durante trabajos de actualización de infraestructura tecnológica realizados por L3Harris, una empresa contratista de la agencia, lo que causó cierta inestabilidad en la red de comunicación, y detener el tráfico aéreo momentáneamente se debió a una precaución.

La suspensión tuvo consecuencias importantes: miles de vuelos fueron cancelados y otros sufrieron retrasos, mientras las aerolíneas tuvieron que reorganizar sus itinerarios, trasladar aviones y coordinar nuevamente a sus tripulaciones.

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Lo que los viajeros deben saber para el Thanksgiving 2026 Getty Images

¿Ya están funcionando normalmente los vuelos en Estados Unidos?

De acuerdo con reportes publicados durante la semana, las principales aerolíneas estadounidenses han conseguido recuperar buena parte de sus operaciones, incluso el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que a partir del domingo 15 de noviembre, todo operará con normalidad.

Delta Air Lines también informó que la mayoría de sus vuelos estaba funcionando con normalidad, aunque advirtió que algunos pasajeros todavía podían experimentar retrasos o cancelaciones como consecuencia de los problemas acumulados.

¿Podría afectar la falla de la FAA los viajes de Thanksgiving 2026?

Por ahora, se considera poco probable que la falla del 13 de noviembre afecte significativamente los viajes de Thanksgiving, pues la mayoría de las aerolíneas ha recuperado sus horarios habituales y no hay señales de que la interrupción provoque nuevas suspensiones durante las festividades.

Sin embargo, eso no significa que los viajeros estén libres de posibles complicaciones, ya que Thanksgiving es uno de los periodos de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos, por lo que las condiciones climáticas, la saturación de los aeropuertos y los problemas técnicos de las aerolíneas pueden generar retrasos.