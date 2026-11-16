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¿Qué pasa si tu pasaporte caduca mientras estás en el extranjero?

Aunque puede convertirse en un contratiempo durante tu viaje, existen alternativas para renovar tu pasaporte si vence mientras estás en el extranjero y así poder regresar a casa.

Noviembre 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué pasa si tu pasaporte caduca mientras estás en el extranjero?

¿Qué pasa si tu pasaporte caduca mientras estás en el extranjero?

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El pasaporte es el principal documento de identificación cuando viajamos al extranjero, pues es la forma que tenemos de acreditar nuestra nacionalidad ante las autoridades de otros países, por eso, cuando pierde su vigencia, pueden surgir complicaciones para abordar un avión, cruzar fronteras o realizar determinados trámites migratorios.

Sin embargo, y aunque puede convertirse en un contratiempo durante las vacaciones o una estancia prolongada, no significa que estés obligado a permanecer en el extranjero ni que hayas perdido la posibilidad de regresar a casa.

¿Qué hacer si tu pasaporte caduca estando en el extranjero?

Si te llegas a encontrar en esta situación, no entres en pánico, lo primero es comunicarte con la embajada o el consulado de tu país más cercano, pues estas instituciones pueden ayudarte y orientarte para renovar tu pasaporte desde el extranjero.

Si eres mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite realizar trámites de renovación de pasaporte en sus consulados, solo necesitas hacer una cita, presentarse personalmente y entregar el pasaporte que deseas renovar.

Si existe una emergencia debidamente justificada, también es posible solicitar orientación sobre la expedición de un pasaporte de emergencia, cuya autorización dependerá de las circunstancias y de la valoración de la oficina consular.

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¿Qué pasa si tu pasaporte caduca mientras estás en el extranjero?

¿Qué pasa si tu pasaporte caduca mientras estás en el extranjero?

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¿Qué documentos necesitas para renovar tu pasaporte en el extranjero?

Los requisitos pueden variar según el país y la representación consular, pero es conveniente tener a la mano:

  • Pasaporte vencido o próximo a vencer.
  • Documento que acredite tu nacionalidad, como el acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente, cuando corresponda.
  • Comprobante de pago de derechos.
  • Documentación adicional que solicite el consulado.

También es recomendable llevar copias físicas y digitales de tus documentos para facilitar cualquier trámite.

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¿Qué pasa si tienes una visa vigente, pero el pasaporte está caducado?

Aunque tengas una visa vigente, no sustituye tu pasaporte, y por lo tanto tienes que contar con el documento vigente para poder salir e ingresar de un país extranjero, pues es imposible poder viajar con un pasaporte vencido.

Por ello, si tu documento caduca durante tu estancia en otro país, debes consultar con las autoridades consulares cómo obtener uno nuevo y qué procedimiento seguir para conservar o vincular correctamente tu visa, cuando corresponda.

Sin embargo, la mejor forma de evitar este tipo de complicaciones al viajar, es revisar la vigencia de tu pasaporte y hacer los trámites correspondientes antes de salir del país.

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