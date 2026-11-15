Kate Middleton y Victoria Beckham: las veces que la princesa de Gales ha lucido sus diseños más elegantes

La elegancia de Kate Middleton es una de sus señas de identidad, desde vestidos midi y abrigos de corte impecable hasta sofisticados conjuntos de sastrería, la princesa de Gales ha demostrado que sabe combinar las tendencias con prendas clásicas que conservan su estilo a través del tiempo.

Entre las diseñadoras británicas a las que ha recurrido se encuentra Victoria Beckham, cuya firma se ha convertido en una de sus opciones para conseguir looks modernos, femeninos y sofisticados.

Los diseños de Victoria Beckham que ha vestido Kate Middleton

En distintas apariciones públicas, la princesa de Gales ha incorporado prendas de Victoria Beckham, demostrando su afinidad por los diseños de líneas limpias, siluetas estructuradas y colores elegantes.

Vestido midi de punto

Se trata de un vestido de punto en color crema, un diseño ajustado de manga larga que estrenó el 31 de enero de 2023 durante una visita a Leeds, donde presentó su proyecto Shaping Us sobre la primera infancia.

En aquella ocasión, Kate lo combinó con un abrigo estilo princesa en color verde de Alexander McQueen y un cinturón dorado, uno de sus estilismos más memorables por su elegancia y sofisticación invernal.

Te puede interesar: ¿Qué pensaba la reina Isabel de los padres de Kate Middleton? Así fue su primera impresión de los suegros de William

Los diseños de Victoria Beckham que ha vestido Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

Traje sastre en color verde oliva

El 13 de mayo de 2025, Kate sorprendió con un conjunto de dos piezas de Victoria Beckham durante la entrega del Premio Reina Isabel II de Diseño Británico, organizado por el British Fashion Council en Londres.

La princesa eligió un traje en tono verde oliva, compuesto por una chaqueta entallada de botones y pantalones de talle alto con pernera ligeramente acampanada que completó el estilismo con una blusa blanca de volantes, zapatos de tacón marrones y joyería discreta.

El diseño pertenecía a la colección primavera-verano 2025 de la firma, y Kate volvió a lucir el mismo conjunto en octubre de este mismo año.

Los diseños de Victoria Beckham que ha vestido Kate Middleton Anadolu/Anadolu via Getty Images

Pantalón de corte amplio

El 3 de febrero de 2026, Kate Middleton volvió a apostar por Victoria Beckham durante una visita al oeste de Gales, en esta ocasión, lució unos pantalones verdes de corte amplio de la diseñadora, que combinó con un jersey de cuello alto y un abrigo de lana en tonos naranja y verde, creando un estilismo elegante que jugaba con los colores y las texturas.

Te podría interesar: Harlo by Harper: así es la marca de skincare de la hija de Victoria Beckham en la que invirtió 3 millones de dólares

Los diseños de Victoria Beckham que ha vestido Kate Middleton Maxine Howells Photography/Getty Images

Estilismo completo de Victoria Beckham

El 22 de octubre de 2026, Kate Middleton volvió a confiar en Victoria Beckham durante una visita a un centro de cuidados paliativos infantiles en Ipswich. Para la ocasión, lució un conjunto de la diseñadora compuesto por una chaqueta verde entallada, pantalones de sastrería y un jersey de cuello alto, que complementó con un cinturón de la misma firma y botines negros de Mango.

Los diseños de Victoria Beckham que ha vestido Kate Middleton WPA Pool/Getty Images

La afinidad entre la princesa de Gales y Victoria Beckham también pone de manifiesto el atractivo de una propuesta basada en prendas atemporales, cortes precisos y diseños que pueden adaptarse a diferentes ocasiones.