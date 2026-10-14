¿Qué pensaba la reina Isabel de los padres de Kate Middleton? Así fue su primera impresión de los suegros de William

La relación de la reina Isabel II con los Middleton, comenzó de forma pública antes de la boda de Kate Midleton y el príncipe William, celebrada el 29 de abril de 2011, en los días previos al gran día, Isabel y el príncipe Felipe recibieron a Carole y Michael Middleton en el Castillo de Windsor para un almuerzo privado.

Aunque los padres de la princesa de Gales no pertenecen a la aristocracia, la primera impresión que dejaron a la reina Isabel durante aquella reunión, fue tan positiva que la monarca no tenía dudas de que William había elegido bien a su compañera de vida.

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¿Qué pensaba la reina Isabel II de los padres de Kate Middleton, suegros del príncipe William?

Se dice que la reina Isabel II reconoció la importancia de los Middleton en la vida del príncipe William, quienes lograron ganarse el aprecio de la monarca gracias al lugar que le dieron a su nieto dentro de su familia.

“La reina siempre quiso que sus hijos y nietos fueran felices, y reconoció el enorme apoyo que Carole y Michael Middleton brindaron a William, así como la forma en que lo acogieron con los brazos abiertos en su familia”, contó Ailsa Anderson, exsecretaria de prensa de Isabel II.

“Claramente, vio todas las cualidades que los Middleton aportaban a Kate y William”, añadió Anderson. “Tres de sus cuatro hijos se divorciaron, así que creo que le agradaba que su nieto se casara con una familia muy unida, que ha permanecido junta tanto en los buenos como en los malos momentos”.

¿Qué pensaba la reina Isabel de los padres de Kate Middleton? Getty Images

La relación de los padres de Kate Middleton con los miembros de la realeza

Desde que Kate Middleton se integró a la familia real, sus padres han sido invitados a reuniones familiares en lugares como el castillo de Balmoral y la finca de Sandringham, incluso en 2016, Carole Middleton fue fotografiada junto a la reina Isabel II durante una visita a Balmoral, una imagen que reflejó la cercanía entre ambas familias.

“Esto demuestra claramente que la Reina está mostrando su placer... Tenemos la monarquía más grandiosa del mundo que acoge en su corazón una familia de orígenes humildes”, declaró Robert Lacey a la revista People.

Por otra parte, Carole se convirtió en un apoyo fundamental para Kate cuando la princesa de Gales anunció que tenía cáncer en marzo de 2024.

“Estuvo ahí para apoyar a William y siempre estuvo presente para sus nietos. Ha sido un verdadero pilar de fortaleza”, declaró Robert Jobson. “Cuando todo parecía venirse abajo y él necesitaba a alguien con quien hablar, Carole era la persona indicada”, añadió. “Lo llevaba al pub y se sentaban a conversar”.