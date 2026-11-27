Kate Middleton y el príncipe William se han consolidado como uno de los matrimonios más estables y queridos de la realeza británica; sin embargo, la historia de amor de los príncipes de Gales no siempre estuvo marcada por la estabilidad, en 2007, la pareja decidió tomar caminos separados tras varios años de relación.

Afortunadamente el rompimiento de Kate y William duró apenas unos meses, que resultaron muy significativos para el futuro rey, pues al reflexionar sobre ese periodo de su vida, señaló que esa breve separación les permitió consolidar su amor y regresar más enamorados.

El príncipe William asegura que su breve separación de Kate Middleton en 2007 los hizo más fuertes

De acuerdo con el fotógrafo de la familia real, Arthur Edwards, el príncipe William le reveló que su separación de Kate en 2007 se convirtió en una experiencia que le permitió tener claridad sobre sus sentimientos y confirmar que quería compartir su vida con ella.

Así lo contó Edwards en sus memorias, ¿Taza de té, Arthur?: “William me dijo una vez que fue la ruptura y el reencuentro... eso realmente los consolidó como el equipo sólido que son hoy en día, ‘Tenía que estar seguro, Arthur’, dijo”.

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El príncipe William asegura que su breve separación de Kate Middleton en 2007 los hizo más fuertes Getty Images

¿Por qué terminaron el príncipe William y Kate Middleton en 2007?

La historia de amor de los príncipes de Gales comenzó en 2001, cuando ambos estudiaban Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Con el paso del tiempo, su amistad se transformó en una relación sentimental que pronto despertó el interés de la prensa británica.

Sin embargo, en abril de 2007 se hizo pública su separación, en aquel momento se dijo que William tenía compromisos con su formación militar y ambos atravesaban una etapa de cambios personales.

La distancia, las diferentes responsabilidades y la constante atención de los medios también fueron señaladas como factores que pudieron influir en su breve ruptura.

Kate Middleton también habló de su separación del príncipe William en 2007

La princesa Kate habló sobre aquella separación durante la entrevista que concedió a ITV con Tom Bradby, tras anunciar su compromiso con William. Al recordar ese momento, reconoció que, aunque al principio fue difícil, terminó convirtiéndose en una experiencia positiva para ella.

“En aquel momento no me hizo ninguna gracia, pero creo que me convirtió en una persona más fuerte. Aprendes cosas sobre ti misma que quizá no habías descubierto antes y, en realidad, valoré mucho ese tiempo para mí”, expresó.

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¿Por qué Kate Middleton siempre fue la mujer perfecta para el príncipe William?

En una entrevista para The Times, el fotógrafo también señaló que Kate siempre fue la única para William.

“Ellos son los verdaderos McCoy, desde el momento en que la fotografié en una fiesta en Sandringham en 2002, dos años antes de que hicieran pública su relación, sin saber que estaba fotografiando a la futura esposa de William.

Kate, vaya, ahora es como una mezcla entre la Madre Teresa y Cindy Crawford, siempre deja a la gente sintiéndose realmente bien”, continuó Edwards.