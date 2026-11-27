Los calendarios de Adviento de belleza de 2026 tienen algo en común: el regalo empieza desde que se abre la primera cajita. Para elegir, vale la pena pensar en qué disfrutaría más la persona que lo recibe: probar un perfume distinto, descubrir maquillaje que sí usaría o quedarse con un empaque que tenga un segundo uso.

La Navidad es la excusa perfecta para invertir en un regalo inolvidable que dejará sin palabras a tu ser querido más cercanos, por ello, te traemos cinco opciones que varían en concepto, precio y regalos.

1. Calendarios de Adviento para Navidad 2026: Dior Le 30 Montaigne

El calendario de Adviento de Dior Beauty convierte la fachada de su histórica dirección parisina, el 30 de la avenida Montaigne, en un cofre blanco con forma de estrella. Al abrirlo aparece una escena que recuerda al pan de jengibre, con un vestido de alta costura en el centro. Es el tipo de empaque que alguien aficionado a las ediciones de colección querrá conservar después de diciembre.

Dentro hay 24 creaciones, entre ellas miniaturas de J’adore y Miss Dior, el labial Rouge Dior en el tono 999, productos de la línea Dior Prestige, una vela perfumada y tres adornos. La mezcla tiene sentido para quien disfruta recorrer varias líneas de la firma en un solo regalo.

Calendarios de Adviento para Navidad 2026: Dior Le 30 Montaigne Dior Beauty

2. Charlotte Tilbury, un calendario de adviento repleto de maquillaje

Charlotte’s Hollywood Beauty Wonderland reúne 15 sorpresas en 12 cajones. Cuatro productos vienen en tamaño completo y dos de las sorpresas son accesorios: una cosmetiquera mini y un gua sha de cuarzo blanco en forma de labios. También hay productos de la familia Pillow Talk y una versión de viaje del fijador Airbrush Flawless Setting Spray.

El cofre rojo con detalles dorados se puede reutilizar como joyero. Entre las opciones de la guía, es la más enfocada en quien disfruta maquillarse y quiere probar varios productos de Charlotte Tilbury en una sola edición.

Charlotte Tilbury, un calendario de adviento con mucho maquillaje Charlotte Tilbury

3. La Casa de la Abuela de Sarelly, el Calendario de Adviento Guadalupe-Reyes

Para su primer calendario, la marca de Anna Sarelly tomó como punto de partida una tradición mexicana. La Casa de la Abuela propone abrir una cajita diaria del 12 de diciembre al 6 de enero, así que sus sorpresas acompañan las posadas, la cena de Navidad, el Año Nuevo y la Rosca de Reyes.

La edición trae 26 sorpresas: diez productos de tamaño completo, seis miniaturas y diez accesorios. Entre ellos están el Telenovela Lip Duo y el enchinador Cow Lashes. La cajita del día 23 puede traer un dije o un peluche de ajolote, según la edición que toque.

La Casa de la Abuela de Sarelly, el Calendario de Adviento Guadalupe-Reyes Sarelly Beauty

4. Calendario de Adviento: Lancôme Palace, 24 días de perfumes, maquillaje y cuidado de la piel

El calendario de Adviento Lancôme Palace parece una pequeña mansión parisina de color rosa, con ventanas, balcones y toldos dibujados en la fachada. Detrás de sus puertas hay 24 sorpresas que combinan maquillaje, fragancias y productos de cuidado facial, entre ellos el sérum Génifique Ultimate de 20 ml y un tratamiento para el contorno de ojos de la misma línea.

Calendario de Adviento: Lancôme Palace, 24 días de perfumes, maquillaje y cuidado de la piel Lancôme

5. Calendario de Adviento para Navidad 2026: The Chanel Chalet, un cofre navideño con 13 sorpresas

Chanel lleva la Navidad a las montañas con The Chanel Chalet, un cofre de edición limitada que se abre para revelar un paisaje invernal en blanco y dorado. Sus compartimentos reúnen ocho creaciones de belleza y cinco adornos para el árbol.

Entre los productos destacan N°5 Eau de Parfum, la fragancia Paris–St. Moritz, el aceite corporal perfumado Comète y la paleta de sombras Les 4 Ombres Ombre d’Or. Los adornos merecen su propio vistazo: hay una camelia de piel con bordes en hoja de oro, una esfera de vidrio soplado y un difusor de cerámica inspirado en el frasco de N°5.

Calendario de Adviento para Navidad 2026: The Chanel Chalet, un cofre navideño con 13 sorpresas Chanel Beauty

Si quieres que el regalo marque la cuenta regresiva a Nochebuena, Dior y Lancôme ofrecen 24 sorpresas. Para alguien que usa maquillaje a diario, los cajones de Charlotte Tilbury tienen más sentido. Y si lo vas a entregar en Navidad, La Casa de la Abuela todavía tiene parte de su recorrido por delante. Todas las opciones, sin duda, dejarán la mejor impresión en tus seres queridos.

