William Levy regresa a la pantalla grande con ‘Bajo un fuego’, una historia que combina acción, drama y romance, pero esta vez se trata de un proyecto muy especial, pues comparte créditos con su hija Kailey Levy, quien debuta como actriz en el cine.

La película española da continuidad a la historia de ‘Bajo un volcán’, está dirigida por Martín Cuervo, y ya ha comenzado a generar gran expectación, no sólo por el regreso de Levy a la pantalla, sino también por la oportunidad de verlo trabajar junto a Kailey, su hija de 16 años, fruto de su relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez.

¿Cuándo se estrena Bajo un fuego, la película de William Levy y su hija Kailey?

De acuerdo con la productora, Secuoya Studios, Bajo un fuego llegará a los cines españoles el próximo 11 de diciembre de 2026; sin embargo, la película está programada para su estreno en Latinoamérica hasta 2027, aunque aún no hay fecha confirmada.

Antes de su estreno comercial, la cinta tuvo su primera proyección mundial el 21 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

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¿De qué trata Bajo un fuego?

La historia de Bajo un fuego se desarrolla un año después de la erupción del volcán de Garachico, acontecimiento que marcó la trama de la primera película, Bajo un volcán de 2025.

En esta ocasión, el capitán Mario Torres (William Levy) y su equipo permanecen en la base a la espera de una nueva misión. Mientras tanto, el protagonista intenta superar su ruptura sentimental con la doctora Melián, quien decidió anteponer su pasión por los volcanes a su relación.

Sin embargo, la tranquilidad termina cuando un incendio forestal fuera de control obliga al equipo a entrar nuevamente en acción, y en medio de la emergencia, también aparecen nuevos conflictos personales y sentimientos encontrados con la llegada de un amor del pasado, que podría cambiar el rumbo de su vida.

Bajo un fuego: de qué trata y quién es el elenco Instagram/@secuoyastudios

¿Quiénes conforman el elenco de Bajo un fuego?

El elenco de Bajo un fuego está encabezado por William Levy, quien vuelve a interpretar al capitán Mario Torres, protagonista de esta nueva misión. A su lado participa Kailey Levy, quien debuta en el cine de ficción junto a su padre.

También regresan Adriana Torrebejano, en el papel de la teniente Salamero, y se suman Claudia Álvarez, Elia Galera y Antón Lofer. El reparto se completa con las actuaciones de Santi López y Rubén Bernal.

¿Quién es Kailey Levy, la hija de William Levy que debuta como actriz en Bajo un fuego?

Kailey Alexandra Levy es la hija menor del actor cubano William Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez, nació en marzo de 2010 y con tan solo 16 años, está comenzando a construir su propio camino en el mundo de la actuación.

Tiene un hermano mayor, Christopher Alexander Levy, quien ha desarrollado un interés por el béisbol y ha preferido mantenerse alejado de los reflectores, caso contrario a Kailey, quien desde muy pequeña, ha manifestado el deseo de seguir los pasos de sus padres en la industria del entretenimiento.

¿Qué personaje interpreta Kailey Levy en Bajo un fuego?

Hasta el momento no se ha revelado públicamente cuál es el personaje que desempeña Kailey en su debut como actriz en Bajo un fuego; sin embargo, ya ha revelado sentirse profundamente emocionada por esta oportunidad.

Durante la premiere de la película en el Palacio de la Prensa en Madrid, la joven de 16 años compartió con la prensa española que al principio se sintió un poco nerviosa, un sentimiento que ha evolucionado a “muy segura y emocionada”. Kailey también se dijo “muy agradecida de hacer mi primera película con mi papá”.

William Levy y su hija Kailey en Bajo un fuego Instagram/@kaileylevy19

William Levy revela cómo fue trabajar por primera vez con su hija Kailey

Por otra parte, William Levy ya ha expresado su emoción por trabajar junto a su hija y acompañarla en este importante paso profesional.

“Ella quería hacer esto hace mucho tiempo, yo no la puse ahí porque yo quería; ella es la que quería hacerlo. Yo le había dicho que hasta los 15 años no pensaba que era lo mejor para hacerlo y una vez que cumplió 15 años me dijo: ‘Papi y ahora qué’. Entonces se dio la oportunidad de hacer la secuela de ‘Bajo un volcán’, que se llama ‘Bajo un fuego’, y ahí escribimos la idea”, cuenta Levy en exclusiva a People en Español.

Tras verla en el set, William asegura que su hija Kailey tiene un gran futuro en la actuación, pues demostró tener un gran talento natural para hacerlo.

“La verdad mi hija en esto de la actuación tiene un gran futuro, lo que hizo ahí… hizo unas escenas que cuando la vean van a flipar, como dicen en España. La verdad que hizo una actuación increíble”, expresa.

William también describió como una experiencia muy especial trabajar junto a su hija, acompañarla durante las grabaciones y compartir dos meses juntos en el set de filmación.

“Esa experiencia que tuve yo con ella, que tuvimos los dos trabajando juntos en un set de filmación, eso me lo llevo para el resto de mi vida”, afirmó.