El futuro de Inés Gómez Mont ha dado un nuevo giro. Después de permanecer poco más de tres semanas bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, la exconductora de televisión abandonó territorio estadounidense el pasado lunes 23 de noviembre.

Aunque en un principio se desconocía su destino, este miércoles 25 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la mexicana fue enviada a España, país del que también tendría nacionalidad.

La noticia abre un nuevo capítulo en el caso de Gómez Mont, quien desde 2021 enfrenta investigaciones judiciales en México junto con su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Qué pasó con Inés Gómez Mont y por qué salió de Estados Unidos?

Fue el pasado 30 de octubre cuando Inés Gómez Mont fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida.

Su detención estuvo relacionada con su situación migratoria y no directamente con las acusaciones que enfrenta en México.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la exconductora había ingresado legalmente al país en enero de 2021, pero permaneció en territorio estadounidense después de que venciera su autorización de estancia temporal.

Durante las semanas posteriores a su arresto, su defensa exploró distintas alternativas legales. Finalmente, Gómez Mont aceptó abandonar Estados Unidos de manera voluntaria.

El martes 24 de noviembre, su nombre dejó de aparecer en el registro público de personas detenidas por las autoridades migratorias estadounidenses.

¿Por qué Inés Gómez Mont fue enviada a España y no a México?

Una de las principales interrogantes tras conocerse la salida de Inés Gómez Mont de Estados Unidos era el país al que se dirigiría.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Claudia Sheinbaum explicó que la exconductora habría ingresado a territorio estadounidense utilizando un pasaporte español, circunstancia que influyó en la decisión de enviarla a España en lugar de México.

“Ella entiendo, o parece, tiene nacionalidad española”, señaló la mandataria.

Aunque su traslado a España ha sido confirmado por el Gobierno mexicano, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su situación actual en ese país.

¿Inés Gómez Mont viajó a España con sus hijos?

La situación de los hijos de Inés Gómez Mont ha sido una de las principales interrogantes desde que se dio a conocer su detención en Florida.

De acuerdo con información publicada por el periodista Arturo Ángel, de Milenio, la exconductora habría viajado a España acompañada de sus hijos.

Sin embargo, ni Gómez Mont ni su defensa han confirmado públicamente esta información.

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¿Qué pasará con Inés Gómez Mont tras su llegada a España?

Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno mexicano solicitó a España la extradición de la exconductora para que enfrente los procesos judiciales pendientes en México.

La presidenta también anunció que se enviará una nota diplomática a Estados Unidos y que se solicitarán explicaciones a Interpol por el retiro de la ficha roja que existía contra Gómez Mont.

Su salida de Estados Unidos no supone la cancelación de las órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades mexicanas.

Una eventual extradición dependerá de los procedimientos correspondientes y de las decisiones que adopten las autoridades españolas.

¿De qué se acusa a Inés Gómez Mont en México?

Desde 2021, Inés Gómez Mont enfrenta investigaciones de la Fiscalía General de la República relacionadas con su presunta participación en una red de empresas involucradas en operaciones financieras ilícitas.

Actualmente, existen tres órdenes de aprehensión en su contra por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La exconductora ha defendido públicamente su inocencia desde que trascendieron las primeras acusaciones.

Por ahora, su traslado a España no representa una resolución de los procesos penales que enfrenta en México. Gómez Mont conserva su derecho a la presunción de inocencia.

¿Dónde está Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont?

Mientras la situación de la exconductora vuelve a ocupar los titulares, el paradero de su esposo continúa siendo una incógnita.

Víctor Manuel Álvarez Puga también fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 y posteriormente salió de su custodia.

Hasta el momento, no existe confirmación pública de que el abogado haya viajado a España junto con su esposa.

A cinco años de que Inés Gómez Mont se alejara de la vida pública, su futuro vuelve a estar marcado por la incertidumbre judicial y por las decisiones que deberán tomar las autoridades de México y España.