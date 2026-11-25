Jennifer Barreto es la nueva Miss Universo 2026. La representante de Puerto Rico recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan. Su triunfo en la edición 75 del certamen le dio a la isla su sexta corona, dos décadas después de la victoria de Zuleyka Rivera en 2006.

Jennifer Barreto tiene 27 años y creció en Isabela, Puerto Rico. En el certamen nacional compitió con la banda de San Sebastián, el municipio al que representó cuando ganó Miss Universe Puerto Rico el 25 de junio de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Hasta que comenzó a prepararse para ese concurso, no tenía experiencia en pasarela ni había participado en certámenes de belleza.

¿Quién es Jennifer Barreto, la ganadora de Miss Universo 2026? Jaydee Lee/Getty Images

¿Qué estudió Jennifer Barreto y a qué se dedica?

Barreto estudió Psicología en Kentucky y cursó dos maestrías, una en psicología de la investigación y otra en trabajo social clínico. En 2021 comenzó a trabajar con familias militares en Fort Cavazos, Texas, como parte de un programa de apoyo familiar del Ejército de Estados Unidos. Allí atendió situaciones de crisis y brindó apoyo en casos de violencia doméstica y abuso infantil.

Más adelante asumió un puesto como especialista en prevención, en el que evaluó las necesidades de las comunidades militares y desarrolló estrategias para atender factores de riesgo. En el verano de 2025 se mudó a Georgia, donde empezó a prepararse para competir por la corona puertorriqueña.

¿Quién es Jennifer Barreto, la ganadora de Miss Universo 2026? Miss Universe (IG)

Jennifer Barreto, la primera madre en ganar Miss Universo

Jennifer está casada con Jean Carlos Barreto y es mamá de Penélope. Ambos la acompañaron cuando ganó el certamen nacional en Caguas. Tras aquella gala, habló con El Nuevo Día sobre su hija y sobre su decisión de mostrarse tal como es durante la competencia. Meses después, su triunfo en San Juan la convirtió en la primera madre en ganar el certamen internacional.

Como representante anfitriona, Barreto llevó a la pasarela un traje típico inspirado en la moriviví, una planta que pliega sus hojas al contacto. En la final, avanzó al Top 30, al Top 12 y luego a la ronda de preguntas junto con las representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela y República Dominicana. Para el desfile de gala eligió un vestido del diseñador puertorriqueño Luis Antonio.