Richard Avedon no necesitaba escenarios extraordinarios para crear imágenes inolvidables. Su cámara convirtió la fotografía de moda en un lenguaje artístico que continúa influyendo en la manera en la que vemos la belleza.

Ahora, su extraordinaria trayectoria regresa a la conversación con Avedon, el nuevo documental de Netflix dirigido por Ron Howard, que explora la vida de uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX a través de imágenes inéditas, archivos personales y testimonios de quienes lo conocieron.

El documental, presentado durante el Festival de Cannes 2026, llegó a Netflix el pasado 11 de noviembre y ofrece una oportunidad para descubrir al hombre detrás de algunas de las imágenes más reconocibles de la historia de la moda.

¿De qué trata Avedon, el nuevo documental de Netflix?

Con una duración de una hora y 44 minutos, Avedon reconstruye más de seis décadas de trabajo de un artista que encontró en la fotografía una forma de interpretar su época.

La producción cuenta con acceso excepcional al archivo personal del fotógrafo, incluyendo imágenes nunca antes vistas, grabaciones detrás de cámaras y entrevistas con sus colaboradores más cercanos.

Lejos de limitarse a sus famosas fotografías de moda, el documental explora su interés por las personas y los acontecimientos que definieron el siglo XX, desde las estrellas de Hollywood hasta los movimientos sociales y los rostros anónimos de Estados Unidos.

La película también muestra las contradicciones de un creador que se movía entre el glamour de las revistas y proyectos fotográficos que abordaban realidades mucho más complejas.

¿Quién fue Richard Avedon, el fotógrafo que revolucionó la moda?

Nacido en Nueva York en 1923, Richard Avedon comenzó a construir su carrera durante la década de los cuarenta y pronto desarrolló una estética que rompió con las convenciones de la fotografía de moda.

En una época en la que las modelos solían aparecer en poses rígidas y composiciones cuidadosamente controladas, Avedon introdujo movimiento, espontaneidad y una energía que transformó las páginas editoriales.

Sus colaboraciones con publicaciones como Harper’s Bazaar y Vogue ayudaron a definir una nueva forma de representar la elegancia. Las modelos dejaron de ser figuras estáticas para convertirse en protagonistas de escenas llenas de personalidad.

Uno de sus trabajos más célebres es Dovima with Elephants, realizado en 1955, donde la modelo aparece con un vestido de Dior entre dos elefantes. La imagen se convirtió en una referencia de la fotografía de moda por su combinación de sofisticación, movimiento y contraste visual.

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De Marilyn Monroe a las grandes figuras de la moda

Avedon también construyó una extraordinaria carrera como retratista. Frente a su cámara posaron personalidades como Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn y Andy Warhol.

Recordemos que su interés no estaba únicamente en fotografiar celebridades, sino en encontrar expresiones y gestos capaces de mostrar facetas inesperadas de sus protagonistas.

Sus retratos, frecuentemente realizados sobre fondos blancos, eliminaban las distracciones para concentrar toda la atención en el rostro, la postura y la expresión de cada persona.

Esta estética se convirtió en una de sus firmas más reconocibles y terminó influyendo en generaciones de fotógrafos de moda, publicidad y retrato.

La faceta menos conocida de Richard Avedon

Aunque su nombre está profundamente ligado al universo de la moda, Avedon también utilizó su cámara para documentar aspectos políticos y sociales de Estados Unidos.

Su proyecto In the American West, desarrollado entre 1979 y 1984, reunió retratos de trabajadores, mineros y personas de distintas comunidades del oeste estadounidense.

Con la misma atención que dedicaba a las grandes estrellas, fotografió a personas que rara vez ocupaban un lugar protagonista en las imágenes de su época.

Esta dualidad entre belleza, celebridad y realidad social ocupa un lugar importante en el documental, que busca mostrar la amplitud de su mirada artística.

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Ron Howard recupera el legado de Richard Avedon

El documental está dirigido por Ron Howard, cineasta reconocido por películas como A Beautiful Mind y Apollo 13, quien encontró en la historia de Avedon mucho más que una trayectoria dedicada a la fotografía.

Para construir la película, el equipo tuvo acceso a cientos de miles de imágenes y numerosas grabaciones personales conservadas por la Fundación Richard Avedon.

El resultado es un recorrido que combina sus grandes éxitos editoriales con aspectos más íntimos de su personalidad, sus inquietudes creativas y su manera de relacionarse con el mundo.

La producción también recupera el contexto histórico en el que trabajó, desde el optimismo cultural posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta las transformaciones sociales de las décadas siguientes.

¿Dónde ver el documental de Richard Avedon?

Avedon se estrenó el 11 de noviembre de 2026 y ya está disponible en Netflix.

El documental, producido por Imagine Documentaries y Fifth Season en asociación con la Fundación Richard Avedon, tuvo su estreno mundial durante el Festival de Cannes de este año.

Más de dos décadas después de su muerte, ocurrida en 2004, el trabajo del fotógrafo continúa presente en museos, exposiciones y publicaciones de moda alrededor del mundo.

Su legado demuestra que una fotografía puede ir mucho más allá de la estética: puede capturar la personalidad de una época, desafiar las convenciones y transformar para siempre nuestra manera de mirar.