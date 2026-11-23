El domingo 22 de noviembre, María Vargas deslumbró con un espectacular vestido rojo durante la Competencia Preliminar de Miss Universo 2026, celebrada antes de la gran final de este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La representante mexicana consiguió un lugar entre las 30 semifinalistas que competirán por la corona, y como un guiño a la suerte, apostó por el rojo, el mismo color que eligió Fátima Bosch para la gala en la que entregará el título a su sucesora.

María Vargas apuesta por el color rojo de la suerte para su vestido de gala en Miss Universo 2026

La jalisciense de 22 años, lució un vestido rojo de silueta sirena, cubierto de destellos y aplicaciones brillantes que resaltaron su figura, el diseño, creado por Fernando Santos, estuvo acompañado de una chalina del mismo tono que aportó movimiento y dramatismo a su paso por la pasarela.

El diseñador describió la propuesta como una representación del Ave Fénix, una figura que simboliza la fuerza y el renacimiento, conceptos que buscó transmitir a través de una creación en la que se fusionan elegancia y presencia escénica.

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María Vargas apuesta por el color rojo de la suerte para su vestido de gala en Miss Universo 2026 Miss Universe (IG)

¿Por qué el color rojo se considera de la “suerte” para las mexicanas en el certamen Miss Universo?

La elección del tono rojo no es casualidad, pues este color ha sido relacionado con el triunfo de otras participantes mexicanas que han logrado ganar la corona para México en el importante certamen de belleza.

La tradición comenzó con Lupita Jones, quien conquistó la primera corona para México en 1991, años después, Ximena Navarrete hizo historia en 2010 tras llevar un vestido del mismo color, y lo mismo ocurrió con Andrea Meza, que consiguió el título en 2021, y más recientemente, Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Las cuatro mexicanas han tenido apariciones con vestidos rojos durante sus respectivas participaciones en el certamen, lo que dio origen a una especie de tradición entre los aficionados: la llamada teoría del vestido rojo.

María Vargas también destacó en traje de baño

El vestido de gala en color rojo, no fue el único atuendo con el que María Vargas deslumbró durante la competencia preliminar, pues en la pasarela de traje de baño, la mexicana desfiló con un diseño de dos piezas en color azul intenso, con aplicaciones en plateado y acompañado de una capa en un tono de azul más claro.

María Vargas en pasarela de traje de baño Instagram/@missuniverse.mexico

Con una sonrisa constante y seguridad en cada paso, la jalisciense completó las dos presentaciones ante el jurado, en una jornada determinante para definir a las 30 semifinalistas que avanzarán a la gran final.

La gran final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde María podría llevarse la corona.