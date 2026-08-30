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María Vargas
Entretenimiento
María Vargas, de Jalisco, es la nueva Miss Universe México 2026 y representará al país en Puerto Rico
La jalisciense María Guadalupe Vargas Naranjo conquistó la corona nacional y se convirtió en la nueva representante de México rumbo a Miss Universe 2026, sucediendo a Fátima Bosch
Agosto 30, 2026
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Diana Laura Sánchez