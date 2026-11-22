El 18 de noviembre de 2026, cuatro días antes de cumplir 30 años, Hailey Bieber subió al escenario del DealBook Summit de The New York Times, en Jazz at Lincoln Center, con una chaqueta negra de Yohji Yamamoto y una falda blanca. La combinación remitía a una fotografía de Carolyn Bessette-Kennedy tomada 28 años antes, cuando asistió con John F. Kennedy Jr. a la gala de la Fundación Robin Hood en Nueva York. Justin Bieber acompañó a Hailey entre bastidores. En el escenario, ella habló con Andrew Ross Sorkin sobre cómo construyó su empresa de belleza.

En la semana en que Hailey repasó cuánto la había cambiado la maternidad durante sus veintes, también eligió una referencia asociada con una mujer cuyo estilo era público hasta el último detalle, mientras su vida privada se volvía cada vez más difícil de proteger. La intención personal de Hailey sigue sin confirmarse, sin embargo, en este análisis de moda, analizaremos lo que podría esconderse detrás de la alta moda.

Hailey Bieber recrea el icónico look de Carolyn Bessette-Kennedy: ¿hay un mensaje oculto detrás? Adam Gray/Getty Images for The New York Times

El look de Yohji Yamamoto que une a Hailey Bieber y Carolyn Bessette-Kennedy

La chaqueta pertenece a la colección primavera-verano 1998 de Yohji Yamamoto. Tiene cuello alto con el borde sin rematar, una hilera de botones cerrados, cintura entallada y transparencias en las mangas y la espalda. Carolyn la combinó con una falda blanca de lino y zapatos de punta en tono nude. Hailey conservó la fórmula en blanco y negro con una falda lápiz midi, sumó zapatos de salón negros y llevó el pelo recogido con una diadema fina, otro guiño al repertorio de Bessette-Kennedy. Un representante de Hailey confirmó a Vogue que la chaqueta era del mismo modelo y que la prenda que usó Carolyn era otra

El look de Yohji Yamamoto que une a Hailey Bieber y Carolyn Bessette-Kennedy Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

La recreación funciona porque conserva la proporción del original. La falda prolonga la silueta y deja que la cintura de la chaqueta marque el conjunto. En Carolyn, los zapatos nude suavizaban el contraste. En Hailey, los zapatos y la diadema negros repiten el color de la chaqueta en ambos extremos y acentúan la geometría del look. Las transparencias y el borde crudo del cuello introducen una rareza que se aprecia al mirar de cerca. Ahí está la diferencia entre citar el minimalismo de los noventa en abstracto y recuperar una decisión de moda muy concreta de Carolyn.

¿Qué estaba pasando en la vida de Carolyn Bessette-Kennedy en 1998?

Carolyn tenía 32 años cuando Ron Galella la fotografió con John F. Kennedy Jr. en la gala de la Fundación Robin Hood, el 1 de junio de 1998, en el 26th Street Armory de Nueva York. Se habían casado en septiembre de 1996 en una ceremonia reservada en Georgia. Para entonces, ella ya había trabajado con clientes VIP y en relaciones públicas para Calvin Klein, y él dirigía George, la revista con la que cruzó política y cultura popular. Su experiencia en la industria antecedía al interés masivo por su guardarropa.

¿Qué estaba pasando en la vida de Carolyn Bessette-Kennedy en 1998? Stephen Rose/Getty Images

Al regresar de su luna de miel, Kennedy pidió espacio para Carolyn a los fotógrafos y reporteros reunidos frente a su departamento. La cobertura de la época muestra hasta dónde se extendía el escrutinio: había interés por lo que llevaba en la calle y también presión pública sobre si tendría hijos. A la vez, Carolyn seguía asistiendo a actos que ella y John elegían, incluida aquella gala. Los Angeles Times registró que, conforme evolucionó su presencia pública, recurrió a la sastrería de Yamamoto, una elección que permite entender el conjunto de 1998 dentro de su propio criterio de moda.

El paralelo con Hailey aparece en esa distancia entre acudir a un evento público y quedar expuesta fuera de él. Para Carolyn, la presión se concentraba en los tabloides y los fotógrafos que la esperaban en la calle. Hailey también ha hablado de los paparazzi, pero su vida se comenta además en redes sociales, donde una publicación o un gesto pueden alimentar especulaciones sobre su matrimonio en cuestión de horas.

¿Cuál es la conexión entre Hailey Bieber y Carolyn Bessette-Kennedy? Un mensaje a través de la moda IG: @LilBieber

Jack Blues, Selena Gomez y los límites de la exposición de Hailey Bieber

La privacidad de Jack Blues, el hijo de Hailey y Justin Bieber, es el ejemplo más concreto de esos límites. En 2025, Hailey explicó a WSJ. Magazine que ambos habían decidido reservar el rostro de su hijo en las imágenes que comparten. En un video de Rhode publicado durante la semana de su cumpleaños, Jack apareció sentado en su regazo mientras ella se preparaba para el DealBook Summit. Hailey habló de la maternidad como el cambio más importante de sus veintes. La escena permite ver cómo comparte parte de esa experiencia sin convertir el rostro de su hijo en el centro del contenido.

Hailey también ha hablado del hostigamiento que recibió desde su compromiso con Justin, en medio de las comparaciones con Selena Gomez, expareja del cantante. En marzo de 2023, Gomez pidió públicamente que cesaran los ataques después de que Hailey le comunicara que estaba recibiendo amenazas de muerte. El tema de la comparación reapareció incluso en DealBook, cuando Sorkin incluyó a Rare Beauty, la marca de Gomez, entre varias empresas que Hailey podía elegir en una pregunta hipotética de compra. Hailey eligió Skims. El episodio muestra cómo una conversación sobre su trayectoria empresarial puede terminar leída a través de la historia sentimental de Justin.

Jack Blues, Selena Gomez y los límites de la exposición de Hailey Bieber Adam Gray/Getty Images for The New York Times

La lectura más interesante del homenaje está en lo que Hailey cambió. Conservó la chaqueta, la silueta y el contraste que hacen reconocible la fotografía de Carolyn, pero trasladó el conjunto a un escenario donde podía hablar de su propio trabajo. En la misma semana mostró un momento de su maternidad bajo los límites que ha elegido para su hijo. Vista así, la recreación sugiere una forma de entrar a los 30 con una distinción clara entre lo que Hailey quiere hacer visible y lo que prefiere guardar para su familia.