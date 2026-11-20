Anne Hathaway acaba de convertirse en mamá por tercera vez y su primera aparición pública con su bebé nos dejó una nueva inspiración de estilo. Lejos de los vestidos de gala y los looks de alfombra roja, la actriz apostó por un conjunto relajado en el que un abrigo gris oversize se convirtió en el protagonista.

Durante un paseo por Nueva York, Hathaway fue fotografiada con su recién nacido en un portabebés marrón, mientras disfrutaba de una caminata acompañada de una amiga.

Para la ocasión, eligió pantalones blancos de corte amplio, un suéter lavanda y zapatos planos de gamuza marrón. Sin embargo, fue su abrigo gris el que elevó el conjunto y nos recordó por qué esta prenda merece un lugar en el guardarropa de invierno.

El abrigo gris oversize de Anne Hathaway que querrás llevar este invierno

El protagonista del estilismo fue un abrigo gris de Brunello Cucinelli, una firma italiana reconocida por sus prendas de lujo y su atención a los materiales.

De silueta amplia, largo por debajo de las rodillas y solapas clásicas, el diseño aportó estructura sin perder la sensación de comodidad que caracteriza a los abrigos oversize.

La actriz lo llevó abierto sobre un suéter de punto lavanda y pantalones blancos holgados, creando una combinación que equilibró los tonos fríos con matices suaves.

Para completar el look, eligió zapatos planos de gamuza marrón, una gorra de béisbol y lentes de sol oscuros.

El resultado fue un estilismo de líneas sencillas en el que las proporciones, las texturas y la combinación de colores marcaron la diferencia.

Grosby Group

¿Cómo combinar un abrigo gris oversize para verte elegante?

Una de las grandes ventajas del abrigo gris es su versatilidad. A diferencia de otras prendas de invierno que dependen de colores o estampados llamativos, este diseño puede adaptarse a distintos estilos y ocasiones.

Anne Hathaway eligió combinarlo con pantalones blancos, una alternativa que aporta luminosidad y permite alejarse de los conjuntos oscuros que suelen dominar durante los meses más fríos.

Para recrear su look, puedes apostar por tres combinaciones:



Con pantalones blancos y suéter de punto: una fórmula elegante para el día a día que funciona especialmente bien con zapatos planos.

una fórmula elegante para el día a día que funciona especialmente bien con zapatos planos. Con jeans rectos y mocasines: ideal para conseguir un estilismo casual con un acabado sofisticado.

ideal para conseguir un estilismo casual con un acabado sofisticado. Con pantalones de vestir y botas: una alternativa más formal para la oficina o una comida especial.

La clave está en elegir prendas de líneas sencillas y permitir que el abrigo sea el elemento principal.

Anne Hathaway y su estilo después de convertirse en mamá por tercera vez

La aparición de Anne Hathaway también marcó uno de sus primeros momentos públicos después del nacimiento de su tercer hijo con Adam Shulman. La pareja, que contrajo matrimonio en 2012, ya tiene dos hijos: Jonathan, nacido en 2016, y Jack, en 2019.

La actriz anunció su tercer embarazo en junio de 2026 y, durante los meses siguientes, continuó participando en eventos y presentaciones cinematográficas con estilismos que combinaron prendas de alta costura, vestidos de noche y propuestas contemporáneas.

Ahora, en esta nueva etapa, Hathaway ha apostado por un guardarropa mucho más relajado para sus actividades cotidianas.

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Su elección también resulta interesante desde la perspectiva de la moda posparto. Los abrigos amplios, las prendas de punto y los pantalones de silueta holgada ofrecen libertad de movimiento y permiten construir conjuntos versátiles sin depender de ropa ajustada.

Más que una fórmula exclusiva para la maternidad, su estilismo demuestra que la comodidad puede convertirse en una parte esencial de la elegancia cotidiana.

¿Por qué el abrigo gris es una de las prendas clave del invierno 2026?

El abrigo gris tiene una cualidad que pocas prendas consiguen: puede transformar un conjunto sencillo sin necesidad de accesorios elaborados.

Su tonalidad neutra permite combinarlo con negro, blanco, azul marino, marrón e incluso colores pastel, como hizo Anne Hathaway con su suéter lavanda.

Además, las siluetas oversize ofrecen una alternativa a los abrigos entallados, especialmente para quienes prefieren superponer prendas durante los meses fríos.

Los diseños largos, con hombros relajados y tejidos de apariencia estructurada, también permiten jugar con las proporciones. Una opción es combinarlos con pantalones amplios para conseguir un efecto fluido; otra, llevarlos con prendas más ajustadas para crear contraste.

En el caso de Hathaway, el abrigo funciona como una pieza de lujo discreto: no necesita estampados, logotipos visibles ni detalles extravagantes para destacar.

El look de Anne Hathaway demuestra que la elegancia no necesita tacones

Otro de los detalles que merece atención es el calzado. En lugar de recurrir a botas altas o zapatos de tacón, la actriz eligió un diseño plano de gamuza marrón que mantuvo la estética relajada del conjunto.

La elección es una muestra de cómo el calzado cómodo puede convivir con prendas de lujo sin restar sofisticación. Su look también ofrece una fórmula fácil de adaptar: un abrigo clásico, pantalones de corte amplio, un suéter de punto y zapatos planos.

En una temporada en la que las prendas versátiles adquieren especial relevancia, Anne Hathaway demuestra que un buen abrigo gris puede convertirse en el punto de partida de numerosos estilismos.

Y aunque su diseño pertenece a una firma de lujo, la inspiración va mucho más allá de una marca: invertir en prendas que puedan acompañarnos durante distintas etapas de la vida, sin perder comodidad ni personalidad.