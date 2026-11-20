El Museo Soumaya acaba de sumar una nueva obra monumental a su colección. Se trata de La Puerta del Paraíso, una reproducción a escala real de la célebre creación del escultor italiano Lorenzo Ghiberti, que ahora ocupa un lugar privilegiado en el vestíbulo del recinto de Plaza Carso, en la Ciudad de México.

La pieza fue presentada el 18 de noviembre de 2026 y destaca tanto por su importancia histórica como por sus dimensiones: aproximadamente seis metros de altura y 8.7 toneladas de peso. Elaborada en bronce y recubierta de oro, reproduce una de las grandes obras maestras del Renacimiento italiano.

Lo que hace especialmente interesante su llegada a México es su ubicación. Frente a ella se encuentra La Puerta del Infierno, de Auguste Rodin, creando un encuentro entre dos esculturas que pertenecen a épocas diferentes, pero que comparten una extraordinaria capacidad para narrar historias a través del arte.

¿Qué es La Puerta del Paraíso que llegó al Museo Soumaya?

La historia de esta obra comienza en Florencia, Italia, durante el siglo XV. Lorenzo Ghiberti recibió el encargo de realizar las puertas orientales del Baptisterio de San Juan, uno de los edificios religiosos más importantes de la ciudad.

El artista dedicó cerca de 27 años a su creación, entre 1425 y 1452, desarrollando una composición que transformó la manera de representar escenas narrativas en bronce.

La puerta está formada por diez paneles que reúnen episodios del Antiguo Testamento, entre ellos las historias de Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés y el rey David.

Cada escena destaca por el tratamiento de la perspectiva, la profundidad y los detalles arquitectónicos. Ghiberti consiguió que las figuras parecieran ocupar espacios tridimensionales mediante una delicada combinación de relieves.

La obra original se conserva actualmente en el Museo dell’Opera del Duomo, en Florencia, mientras que la reproducción presentada en México permite apreciar su composición y monumentalidad a escala real.

¿Por qué se llama La Puerta del Paraíso?

El nombre de la obra está relacionado con Miguel Ángel, otro de los grandes artistas del Renacimiento italiano.

Según la tradición, el escultor quedó tan impresionado por la belleza de las puertas de Ghiberti que consideró que eran dignas de estar a la entrada del Paraíso.

Con el tiempo, aquella expresión terminó por convertirse en el nombre con el que se conoce a esta creación.

Más allá de su acabado dorado, la obra representa un momento decisivo en la historia del arte: el dominio de la perspectiva, el estudio de la figura humana y una nueva forma de interpretar los relatos religiosos.

La Puerta del Paraíso y La Puerta del Infierno: dos obras frente a frente

Uno de los aspectos más fascinantes de la nueva instalación del Museo Soumaya es la relación que establece con La Puerta del Infierno, de Auguste Rodin.

El escultor francés comenzó a desarrollar esta obra en 1880, inspirado principalmente por La Divina Comedia, de Dante Alighieri. A diferencia de la composición ordenada y luminosa de Ghiberti, Rodin construyó un universo de cuerpos en movimiento, figuras atormentadas y emociones intensas.

La pieza reúne numerosas figuras humanas que parecen surgir de la superficie del bronce. Entre ellas se encuentra El Pensador, una de las creaciones más reconocidas del artista.

Ahora, ambas puertas pueden contemplarse en un mismo espacio.

Mientras la obra de Ghiberti representa la armonía y los ideales del Renacimiento, la de Rodin explora la complejidad de la condición humana desde una sensibilidad mucho más dramática.

Este encuentro permite recorrer visualmente varios siglos de historia del arte sin salir del vestíbulo del museo.

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¿Cómo llegó La Puerta del Paraíso a México?

La reproducción que ahora forma parte del Museo Soumaya fue realizada en Florencia por la Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli, con autorización del Ministerio de Cultura de Italia.

Su traslado representó una operación de gran escala debido a sus dimensiones y peso.

La pieza viajó desde Florencia por vía marítima, cruzó el Mediterráneo y el océano Atlántico hasta llegar al puerto de Veracruz. Posteriormente fue transportada por tierra a la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por el museo, más de cien personas participaron en las labores relacionadas con su traslado e instalación.

La obra fue develada en un acto que contó con la presencia del empresario Carlos Slim y Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya.

¿Dónde ver La Puerta del Paraíso en el Museo Soumaya?

La nueva pieza se encuentra en el vestíbulo del Museo Soumaya de Plaza Carso y forma parte de su exhibición permanente.

Esto significa que no se trata de una exposición temporal, sino de una incorporación a la colección del recinto.

El acceso permite contemplar de cerca tanto los relieves dorados de Ghiberti como la composición escultórica de Rodin, dos obras que ofrecen una experiencia especialmente interesante para quienes disfrutan de la historia, la arquitectura y el arte.

Horarios, ubicación y precio para visitar el Museo Soumaya

El Museo Soumaya está ubicado en Plaza Carso, en la colonia Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Información para planear tu visita:

Dirección: Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 303, colonia Granada, Ciudad de México.

Horario habitual: Todos los días, de 10:30 a 18:30 horas.

Costo: Entrada gratuita.

Exhibición: La Puerta del Paraíso forma parte de la colección permanente.

La llegada de esta obra ofrece una nueva oportunidad para descubrir uno de los espacios culturales más reconocidos de la capital.

Entre el esplendor dorado del Renacimiento y la intensidad escultórica de Rodin, el Museo Soumaya propone un recorrido que conecta dos maneras de entender el arte y la experiencia humana.