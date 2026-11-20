Vadhir Derbez habló públicamente sobre las acusaciones por presunta agresión sexual y violación en su contra. El actor y cantante mexicano rechazó los señalamientos, aseguró que está reuniendo pruebas para respaldar su versión de los hechos y afirmó que le solicitaron 350 mil dólares para evitar que se difundiera información relacionada con una carpeta de investigación.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, difundida este 20 de noviembre de 2026, el hijo de Eugenio Derbez expresó su inconformidad con la cobertura mediática del caso y explicó por qué había preferido mantener silencio mientras se desarrollaban los procedimientos legales.

Sus declaraciones llegan después de que trascendieran investigaciones relacionadas con denuncias por presuntos delitos sexuales, señalamientos que el actor niega.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre las acusaciones de violación?

Después de mantener una postura reservada ante los medios, Vadhir Derbez decidió responder a las preguntas sobre su situación legal.

El actor aseguró que su intención ha sido atender los señalamientos mediante los procedimientos correspondientes y presentar los elementos que considera necesarios para demostrar su versión de los hechos.

“Es que vamos metiendo evidencias, pruebas de que esto pues no ocurrió”, declaró.

También explicó que su decisión de no ofrecer declaraciones constantemente responde a su intención de evitar que el caso se convierta en una controversia pública.

Derbez sostuvo que ha procurado construir su trayectoria profesional a partir de su trabajo y manifestó su molestia por encontrarse involucrado en una situación de esta naturaleza.

Vadhir Derbez asegura que le pidieron 350 mil dólares

Uno de los señalamientos más relevantes de la entrevista fue la presunta exigencia económica que, según el actor, recibió para evitar la difusión de información relacionada con la investigación.

“Me estaban pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor”, expresó durante su conversación con Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con su versión, el dinero habría sido solicitado a cambio de mantener reservada información de una carpeta de investigación.

Derbez afirmó que se negó a entregar la cantidad y sostuvo que, posteriormente, comenzaron a circular documentos relacionados con el caso entre medios de comunicación.

El actor también señaló presuntas irregularidades dentro de la Fiscalía y acusó que información del expediente habría sido entregada a terceros con fines económicos.

Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su testimonio y no constituyen hechos acreditados judicialmente. Hasta el momento, las fuentes consultadas no aportan una resolución que confirme la existencia de la presunta extorsión.

“Se ha vuelto todo un circo”: Vadhir Derbez cuestiona la cobertura mediática

Además de referirse a las acusaciones, Vadhir Derbez expresó su inconformidad con la manera en que el caso ha sido abordado públicamente.

El actor señaló que la circulación de distintas versiones ha generado una situación que considera perjudicial, especialmente porque, según explicó, su silencio ha dado lugar a interpretaciones sobre su situación legal.

“Ya estoy un poquito, mucho harto de ver cómo hay tanta especulación”, manifestó.

También cuestionó que algunos periodistas, medios de comunicación y creadores de contenido hayan elaborado versiones sobre el caso sin contar, desde su perspectiva, con toda la información.

Derbez consideró que la controversia se ha convertido en un espectáculo mediático y reiteró su intención de que las pruebas sean examinadas por las autoridades.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

Las declaraciones del actor se producen en medio de señalamientos por presuntas agresiones sexuales que han adquirido relevancia pública durante 2026.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, existen acusaciones relacionadas con distintos episodios y circunstancias que han sido señalados ante las autoridades.

Vadhir Derbez ha rechazado los hechos que se le atribuyen y sostiene que cuenta con elementos para defenderse.

Durante sus declaraciones más recientes, el actor no detalló públicamente cuáles son las pruebas que ha presentado ni explicó el estado procesal de cada investigación.

Por tratarse de acusaciones de carácter penal, es importante distinguir entre las denuncias, las investigaciones y las determinaciones judiciales. La existencia de señalamientos no implica, por sí misma, que se haya establecido responsabilidad penal.

¿Qué pruebas asegura tener Vadhir Derbez?

El actor afirmó que su equipo ha trabajado en la presentación de evidencias para respaldar su postura ante las instancias correspondientes.

Según explicó, su prioridad es que los elementos relacionados con el caso sean revisados dentro de los procedimientos legales y no únicamente a través de declaraciones públicas.

Sin embargo, no especificó durante sus intervenciones qué tipo de documentos, testimonios o materiales ha presentado.

Por ello, todavía no es posible establecer públicamente el alcance de las pruebas a las que hizo referencia ni si han sido valoradas por alguna autoridad judicial.

¿Qué sigue en el caso de Vadhir Derbez?

Las declaraciones de Vadhir Derbez representan una nueva etapa en la exposición pública de las acusaciones, aunque no constituyen una resolución sobre las investigaciones.

El actor mantiene su rechazo a los señalamientos y asegura que continuará presentando elementos para defender su versión.

Por otra parte, las personas denunciantes tienen derecho a que sus acusaciones sean investigadas por las autoridades competentes.

En cuanto al presunto intento de extorsión por 350 mil dólares, será necesario conocer si existen actuaciones o determinaciones oficiales que permitan esclarecer los hechos denunciados por el actor.

Mientras tanto, el caso continúa bajo atención pública y las declaraciones de las partes deberán distinguirse de las conclusiones que, en su momento, puedan emitir las autoridades.