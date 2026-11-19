Cuando bajan las temperaturas, la piel suele necesitar un extra de hidratación y el maquillaje puede convertirse en un aliado para recuperar ese aspecto fresco y saludable. Esta temporada, Kate Middleton y Máxima de Holanda han mostrado dos maneras de conseguirlo: desde el rubor que imita el color natural de las mejillas después de una caminata en el frío, hasta la apuesta por una belleza minimalista en la que la piel se lleva casi sin maquillaje.

Aunque sus estilos son distintos, ambas coinciden en una idea: el acabado luminoso no depende de cubrir el rostro con muchas capas, sino de preparar la piel y elegir productos que aporten frescura sin ocultar su textura natural.

1. El efecto winter flush de Kate Middleton

Uno de los detalles más comentados del maquillaje de Kate Middleton durante noviembre de 2026 fue el rubor rosado que llevó en una visita al Chase Community Hospital, en Hampshire. El resultado recordaba el enrojecimiento natural de las mejillas cuando se está al aire libre durante los días fríos.

La técnica, conocida como winter flush, consiste en aplicar un rubor de manera ligera y difuminada para recrear ese aspecto sonrosado. La maquillista Sasha Ghodstinat, directora de artistry de Code8, explicó a Good Housekeeping que la clave está en integrar el color con el resto del maquillaje y evitar bordes marcados.

Catherine, princesa de Gales, visitó el Chase Community Hospital. Mark Cuthbert/Mark Cuthbert/Getty Images

Para conseguirlo, recomienda elegir un tono que se acerque al rubor natural de cada piel: rosas fríos para subtonos fríos, matices durazno o rosa cálido para pieles cálidas y tonos frambuesa o baya para complexiones más profundas. La aplicación comienza en las manzanas de las mejillas y se difumina hacia las sienes; un poco del producto restante puede extenderse suavemente sobre el puente de la nariz.

2. Máxima de Holanda y la belleza de una piel bien cuidada

Por su parte, Máxima de Holanda ha demostrado que el maquillaje luminoso también puede lograrse con una rutina minimalista. Durante los compromisos oficiales de Año Nuevo de enero de 2026, la reina sorprendió al aparecer prácticamente sin maquillaje en varias ocasiones.

La reina Máxima de los Países Bajos ha optado por un maquillaje muy natural. Patrick van Katwijk/Getty Images

En lugar de recurrir a máscara de pestañas, polvos bronceadores o labial, dejó que su piel fuera la protagonista. Su aspecto natural puso el acento en la importancia de una buena rutina de cuidado facial y en la posibilidad de utilizar una BB Cream o CC Cream de acabado satinado para unificar ligeramente el tono sin perder luminosidad.

En otras apariciones, Máxima ha optado por looks más definidos, con ojos suavemente delineados, tonos neutros y labios rosados con brillo. La lección de su estilo es que no hace falta renunciar por completo al maquillaje: basta con elegir qué rasgos destacar y mantener un acabado ligero.

3. La preparación de la piel es el verdadero secreto del glow invernal

Antes de aplicar cualquier producto, conviene adaptar la rutina al clima. El frío, el viento y los cambios de temperatura pueden favorecer la sensación de tirantez y resequedad, por lo que la hidratación es fundamental para conseguir un acabado luminoso.

Una rutina sencilla puede incluir:

- Limpieza suave: evita productos que dejen la piel con sensación de tirantez.

- Suero hidratante: ingredientes como el ácido hialurónico ayudan a atraer y retener agua en la superficie de la piel.

- Crema hidratante: elige una textura adecuada a tus necesidades para reforzar la barrera cutánea.

- Protector solar: no lo omitas durante el invierno; la protección diaria sigue siendo importante.

- Base ligera: una skin tint, BB Cream o base de cobertura ligera puede unificar el tono sin crear un efecto pesado.

La idea es permitir que la piel conserve una apariencia natural. Si necesitas más cobertura, puedes aplicar corrector únicamente en las zonas donde lo consideres necesario, en lugar de sumar capas de base en todo el rostro.

4. Texturas cremosas para un acabado fresco y natural

Durante los meses fríos, los productos en crema pueden ayudar a conseguir un maquillaje más integrado y menos empolvado. Un rubor cremoso, un iluminador sutil y un labial hidratante aportan dimensión sin que el rostro pierda frescura.

Para los ojos, los tonos café, bronce y cobre ofrecen definición sin endurecer la mirada. Una máscara de pestañas y unas cejas peinadas completan el resultado, mientras que los labios en rosa suave, nude o durazno mantienen la armonía.

5. Menos polvo, más luz

El polvo no tiene que desaparecer de tu rutina, pero conviene aplicarlo estratégicamente. Si buscas un acabado luminoso, reserva una pequeña cantidad para las zonas donde necesites controlar el brillo, como la frente, los laterales de la nariz o el mentón. Deja las mejillas con un acabado más natural para conservar el efecto fresco

El maquillaje de invierno de Kate Middleton y Máxima de Holanda demuestra que la elegancia no está en acumular productos, sino en encontrar el equilibrio entre una piel cuidada, un toque de color y detalles que realcen las facciones. Un resultado natural, luminoso y fácil de adaptar a cualquier ocasión