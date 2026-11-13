Revista
Síguenos en:
Belleza

Uñas ‘Toasted Maple': la manicura color arce tostado más elegante para Thanksgiving

Con una tonalidad marrón cálida y destellos dorados, esta manicura inspirada en los colores del otoño es una alternativa sofisticada para la cena de Acción de Gracias y los últimos días de la temporada

Noviembre 13, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Uñas Toasted Maple

Uñas Toasted Maple

Yulia-Images/Getty Images

Cuando llega el otoño, los tonos cálidos comienzan a conquistar también las tendencias de belleza. Entre los colores que destacan esta temporada está el Toasted Maple, una tonalidad inspirada en el arce tostado que combina matices marrones con reflejos dorados y una apariencia acogedora, pero sofisticada.

Esta propuesta es ideal para quienes buscan una manicura elegante que acompañe los looks de Thanksgiving sin recurrir necesariamente a diseños temáticos de calabazas, hojas o motivos otoñales. Su principal atractivo está en el color: un marrón más luminoso y dorado que el chocolate tradicional, capaz de aportar calidez a las manos.

¿Cómo es la manicura Toasted Maple?

El Toasted Maple forma parte de la paleta de colores otoñales que han destacado especialistas en uñas. El artista de uñas Ramón Durán describe esta tonalidad como una versión más clara y dorada del marrón chocolate, con ese efecto cálido que recuerda al jarabe de maple y a los tonos de las hojas durante el otoño.

A diferencia de los marrones profundos, cercanos al café espresso, el arce tostado tiene una apariencia más suave y luminosa. Por eso funciona muy bien como esmalte uniforme, especialmente si se lleva con un acabado brillante que realce sus matices dorados.

Entre las referencias de color sugeridas para conseguir este efecto están Crochet Away, de Essie, y Bonfire Serenade, de OPI.

5 formas de llevar las uñas Toasted Maple

Una de las ventajas de esta manicura es que no necesita diseños elaborados para destacar. Sin embargo, existen distintas maneras de adaptarla a tu estilo:

- Marrón arce brillante: aplica el tono Toasted Maple en todas las uñas y añade un top coat de alto brillo. Es la opción más clásica y elegante.

- French manicure otoñal: sustituye la tradicional punta blanca por una línea en marrón arce sobre una base nude o lechosa.

- Efecto cromado: incorpora un acabado metálico dorado o bronce para conseguir una manicura más luminosa, perfecta para una cena especial.

- Combinación de tonos: alterna el arce tostado con colores caramelo, beige y chocolate para crear un efecto degradado o una manicura de diferentes tonalidades.

- Detalles dorados: añade pequeños acentos metálicos, como líneas finas o puntos dorados, para darle un toque festivo sin recargar el diseño.

Uñas Toasted Maple

Este tono es más suave y luminoso que el marrón convencional.

OleJohny/Getty Images/iStockphoto

Por qué es una buena elección para la cena de Thanksgiving

La manicura Toasted Maple combina especialmente bien con la paleta habitual de la temporada: beige, camel, chocolate, borgoña, verde olivo y tonos crema. Esto permite llevarla tanto con un vestido elegante como con un conjunto más relajado de suéter y pantalones de vestir.

También es una alternativa versátil porque no queda limitada a la celebración de Acción de Gracias. Su tonalidad cálida funciona durante todo el otoño y puede acompañar los primeros looks de invierno sin perder actualidad.

Si buscas un resultado discreto, apuesta por uñas cortas o de longitud media, con forma cuadrada suave u ovalada. Para un acabado más llamativo, puedes elegir una forma almendrada y sumar un toque de brillo metálico.

La clave de esta tendencia está en su sencillez: un marrón con matices dorados que aporta calidez, combina con casi cualquier atuendo y demuestra que una manicura minimalista también puede convertirse en el detalle más sofisticado de tu look de Thanksgiving.

Uñas manicura otoño
Marjorie Daphnis
Relacionadas
meghan markle lleva las uñas borgoña
Belleza
Meghan Markle se aleja de la manicura tradicional con las uñas borgoña que son tendencia
Noviembre 11, 2026
 · 
Paola Juárez
Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes
Belleza
¿Por qué las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes?
Noviembre 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Cómo son los labios berry?
Belleza
Labios color berry: la tendencia de otoño-invierno que aporta color, volumen y frescura a tu maquillaje
Noviembre 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Salma Hayek lleva las uñas cortas blancas lechosas
Belleza
Salma Hayek lleva las uñas cortas blancas lechosas más elegantes que rejuvenecen tus manos
Noviembre 06, 2026
 · 
Paola Juárez
Ideas de uñas elegantes para noviembre 2026
Belleza
Uñas para noviembre 2026: diseños elegantes y modernos que serán tendencia
Noviembre es el momento perfecto para renovar la manicura con colores cálidos, acabados sofisticados y diseños que combinan elegancia con un toque moderno.
Octubre 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El secreto del pelo de Mika Abdalla: cómo pedir su corte y sus luces en el salón
Belleza
Mika Abdalla lleva el corte de cabello y luces en tendencia 2026
La protagonista de Off Campus convirtió su corte de pelo en una de las tendencias de belleza de 2026. Sin embargo, la actriz reveló que lleva casi una década con este estilo y trabajando con la misma peluquera, Marisa Mitchell.
Noviembre 05, 2026
 · 
Tania Franco
Uñas malva: la manicura elegante que rejuvenece tus manos y será tendencia en noviembre 2026
Belleza
Uñas malva: la manicura elegante que rejuvenece tus manos y será tendencia en noviembre 2026
Si buscas una manicura elegante, femenina y fácil de combinar, las uñas malva podrían convertirse en tus favoritas de noviembre.
Octubre 21, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Nicole Kidman
Belleza
Nicole Kidman demuestra que el flequillo largo desfilado es el más favorecedor para mujeres de 50+
La actriz renovó su melena rubia con un flequillo ligero y capas largas que enmarcan el rostro. Un look que combina frescura, movimiento y sofisticación.
Noviembre 06, 2026
 · 
Paola Juárez