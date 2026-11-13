Uñas ‘Toasted Maple': la manicura color arce tostado más elegante para Thanksgiving

Cuando llega el otoño, los tonos cálidos comienzan a conquistar también las tendencias de belleza. Entre los colores que destacan esta temporada está el Toasted Maple, una tonalidad inspirada en el arce tostado que combina matices marrones con reflejos dorados y una apariencia acogedora, pero sofisticada.

Esta propuesta es ideal para quienes buscan una manicura elegante que acompañe los looks de Thanksgiving sin recurrir necesariamente a diseños temáticos de calabazas, hojas o motivos otoñales. Su principal atractivo está en el color: un marrón más luminoso y dorado que el chocolate tradicional, capaz de aportar calidez a las manos.

¿Cómo es la manicura Toasted Maple?

El Toasted Maple forma parte de la paleta de colores otoñales que han destacado especialistas en uñas. El artista de uñas Ramón Durán describe esta tonalidad como una versión más clara y dorada del marrón chocolate, con ese efecto cálido que recuerda al jarabe de maple y a los tonos de las hojas durante el otoño.

A diferencia de los marrones profundos, cercanos al café espresso, el arce tostado tiene una apariencia más suave y luminosa. Por eso funciona muy bien como esmalte uniforme, especialmente si se lleva con un acabado brillante que realce sus matices dorados.

Entre las referencias de color sugeridas para conseguir este efecto están Crochet Away, de Essie, y Bonfire Serenade, de OPI.

5 formas de llevar las uñas Toasted Maple

Una de las ventajas de esta manicura es que no necesita diseños elaborados para destacar. Sin embargo, existen distintas maneras de adaptarla a tu estilo:

- Marrón arce brillante: aplica el tono Toasted Maple en todas las uñas y añade un top coat de alto brillo. Es la opción más clásica y elegante.

- French manicure otoñal: sustituye la tradicional punta blanca por una línea en marrón arce sobre una base nude o lechosa.

- Efecto cromado: incorpora un acabado metálico dorado o bronce para conseguir una manicura más luminosa, perfecta para una cena especial.

- Combinación de tonos: alterna el arce tostado con colores caramelo, beige y chocolate para crear un efecto degradado o una manicura de diferentes tonalidades.

- Detalles dorados: añade pequeños acentos metálicos, como líneas finas o puntos dorados, para darle un toque festivo sin recargar el diseño.

Este tono es más suave y luminoso que el marrón convencional. OleJohny/Getty Images/iStockphoto

Por qué es una buena elección para la cena de Thanksgiving

La manicura Toasted Maple combina especialmente bien con la paleta habitual de la temporada: beige, camel, chocolate, borgoña, verde olivo y tonos crema. Esto permite llevarla tanto con un vestido elegante como con un conjunto más relajado de suéter y pantalones de vestir.

También es una alternativa versátil porque no queda limitada a la celebración de Acción de Gracias. Su tonalidad cálida funciona durante todo el otoño y puede acompañar los primeros looks de invierno sin perder actualidad.

Si buscas un resultado discreto, apuesta por uñas cortas o de longitud media, con forma cuadrada suave u ovalada. Para un acabado más llamativo, puedes elegir una forma almendrada y sumar un toque de brillo metálico.

La clave de esta tendencia está en su sencillez: un marrón con matices dorados que aporta calidez, combina con casi cualquier atuendo y demuestra que una manicura minimalista también puede convertirse en el detalle más sofisticado de tu look de Thanksgiving.