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¿Por qué las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes?

El brillo magnético de las uñas cat eye, las ha convertido en una de las tendencias más elegantes y sofisticadas para el invierno 2026.

Noviembre 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Instagram/@bella_melia.eg

Con la llegada del invierno, las manicuras se inclinan por tonos profundos y cálidos, acompañados de acabados luminosos que aportan un toque de elegancia y sofisticación, y entre las tendencias que destacan esta temporada se encuentran las uñas cat eye, un diseño que combina destellos magnéticos y profundidad para conseguir un efecto brillante y refinado.

Su inspiración viene del efecto luminoso de los ojos de gato, y se han convertido en una de las tendencias más deseadas del invierno por su efecto magnético, que crean un diseño profundo, brillante y ligeramente misterioso.

¿Cómo son las uñas cat eye?

También conocidas como uñas ojo de gato, las cat eye nails se realizan con esmaltes magnéticos que contienen pequeñas partículas metálicas, y para conseguir su característico efecto aterciopelado y tridimensional, se utiliza un imán que desplaza las particulas para crear el efecto.

El resultado es un efecto que cambia dependiendo de cómo incide la luz y desde qué ángulo se observen las manos, creando una profundidad visual que hace que incluso los diseños más sencillos tengan un aspecto sofisticado.

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Los colores de uñas cat eye que son tendencia en invierno 2026

Si buscas una manicura que combine con los abrigos, suéteres y prendas de temporada, existen diferentes tonalidades que permiten aprovechar esta tendencia.

Chocolate magnético

Es una de las opciones más sofisticadas para el invierno, sus destellos dorados o cobrizos aportan calidez y combinan especialmente bien con prendas beige, camel y café.

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Instagram/@nailedbyalma_

Vino y borgoña

Los tonos rojizos profundos son ideales para quienes desean una manicura femenina y elegante, el efecto magnético les añade luminosidad sin hacerlos demasiado llamativos.

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Instagram/@venturanailsus

Negro con reflejos plateados

Una alternativa moderna y misteriosa que recuerda el brillo de las noches de invierno, y es perfecta para quienes prefieren los diseños más intensos.

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Instagram/@berrysweet_nails

Verde esmeralda

Sus destellos luminosos crean un acabado lujoso y original, se trata de una excelente opción para salir de los colores tradicionales sin renunciar a la sofisticación.

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Instagram/@amourbeautee_nails

Champaña y dorado

Para quienes buscan una manicura más discreta, estos tonos ofrecen un brillo delicado que aporta luminosidad y combina con prácticamente cualquier look.

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Las uñas cat eye son la tendencia favorita del invierno para lucir manos delicadas y elegantes

Instagram/@joyeenails

Las uñas cat eye demuestran que no hace falta recurrir a diseños extravagantes para conseguir unas manos sofisticadas.

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