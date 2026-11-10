“Es una falta de respeto”: Lucero desmiente que haya regresado con Mijares

Una supuesta portada de revista que anunciaba la reconciliación de Lucero y Mijares volvió a colocar a la expareja en el centro de la conversación. Sin embargo, lejos de tratarse de una exclusiva sobre su vida sentimental, la imagen resultó ser un montaje digital que provocó la molestia de la cantante.

La intérprete de Electricidad utilizó su cuenta de X para desmentir la información y cuestionar el uso de inteligencia artificial para crear fotografías que pueden confundirse con imágenes auténticas.

Aunque Lucero y Mijares mantienen una relación cercana desde su divorcio y continúan compartiendo escenarios, la artista dejó claro que la supuesta noticia de su reconciliación no era verdadera.

¿Qué dijo Lucero sobre su supuesta reconciliación con Mijares?

Lucero reaccionó a las publicaciones que aseguraban que había retomado su relación sentimental con Manuel Mijares.

La cantante expresó su inconformidad después de descubrir que una de sus fotografías había sido modificada para hacer creer que aparecía junto a su exesposo en una nueva portada editorial.

“Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas”, escribió en X, donde también señaló que este tipo de publicaciones pueden confundir a quienes las encuentran en redes sociales.

Opino igual.

Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas.

Es una tontería porque hay personas que podrían pensar que es verdad!

Da coraje, no se vale que hagan montajes falsos y que los publiquen.

Se da lugar a comentarios feos y pura tontera. https://t.co/8Yc4hHTbnl — Lucero (@LuceroMexico) November 8, 2026

En un segundo mensaje, la artista fue todavía más contundente y cuestionó la necesidad de fabricar imágenes utilizando inteligencia artificial o efectos digitales.

“Ya no usen AI o CGI”, expresó, antes de insistir en que existe suficiente material real sobre su trayectoria y su vida pública.

La cantante también calificó estas prácticas como una falta de respeto hacia las personas que

pueden creer que las fotografías y las noticias son auténticas.

La fotografía falsa de Lucero y Mijares que desató los rumores

La controversia comenzó cuando circuló en redes sociales una imagen que simulaba ser una portada de una revista, en la que Lucero y Manuel Mijares aparecían juntos.

La supuesta publicación anunciaba que ambos se arrepentían de haberse divorciado y que habían decidido darse una segunda oportunidad en el amor.

En la fotografía, Lucero aparecía sentada en un sillón mientras Mijares posaba detrás de ella, con una mano sobre su cintura.

La imagen original pertenecía a una sesión fotográfica de Lucero para la revista Vanidades, en la que la cantante aparecía sola.

El montaje incorporó digitalmente la figura de Mijares y un titular ficticio para presentar una reconciliación que no había ocurrido.

Tras la difusión de la imagen, Lucero se sumó a los comentarios que señalaban la manipulación y pidió que dejaran de compartir contenidos falsos sobre su vida personal.

¿Lucero y Manuel Mijares regresaron como pareja?

A pesar de los rumores que han surgido en distintas ocasiones, Lucero y Manuel Mijares no han anunciado una reconciliación sentimental.

Los artistas estuvieron casados durante más de 14 años y, desde su separación en 2011, han mantenido una relación cercana como padres de sus dos hijos, José Manuel y Lucerito Mijares.

Además, su historia profesional ha continuado vinculada a través de distintos proyectos musicales y presentaciones conjuntas.

Esta cercanía ha despertado constantemente especulaciones sobre la posibilidad de que retomen su matrimonio, especialmente porque ambos suelen mostrarse cómplices y afectuosos durante sus encuentros públicos.

No obstante, su buena relación no significa que hayan decidido darse una nueva oportunidad como pareja.

La historia de amor de Lucero y Mijares

Lucero y Manuel Mijares se conocieron durante la filmación de Escápate conmigo, película estrenada en 1988, aunque su relación sentimental comenzó años después.

El 18 de enero de 1997 contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en el Colegio de las Vizcaínas, en Ciudad de México, que se convirtió en uno de los acontecimientos más recordados del espectáculo mexicano.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos: José Manuel, nacido en 2001, y Lucero Mijares, quien nació en 2005 y actualmente también desarrolla una carrera artística. En marzo de 2011 anunciaron su separación, después de más de una década juntos.

Con el paso de los años, ambos han construido una dinámica familiar y profesional que les ha permitido continuar compartiendo momentos importantes, tanto en privado como frente al público.

Lucero y Mijares siguen compartiendo escenarios después de su divorcio

Una de las razones por las que los rumores de reconciliación continúan apareciendo es la complicidad que ambos muestran durante sus presentaciones musicales.

Desde 2021, Lucero y Mijares han compartido distintos escenarios, interpretando algunas de las canciones más reconocidas de sus respectivas trayectorias.

Sus conciertos han permitido que el público vuelva a verlos juntos, esta vez desde una relación de amistad, respeto y colaboración artística.

Sin embargo, ante la reciente circulación de una portada falsa, Lucero decidió marcar una diferencia entre esa cercanía y las afirmaciones inventadas sobre su vida sentimental.

Su reacción también abrió una conversación sobre los riesgos de la inteligencia artificial cuando se utiliza para crear imágenes de figuras públicas y presentarlas como acontecimientos reales.