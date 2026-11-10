Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

“Es una falta de respeto”: Lucero desmiente que haya regresado con Mijares

La cantante reaccionó a una supuesta portada de revista que anunciaba una segunda oportunidad con su exesposo y expresó su molestia por el uso de inteligencia artificial para difundir información falsa.

Noviembre 10, 2026 • 
Paola Juárez
lucero

Lucero aclara su situación sentimental con Mijares y revela si habrá reconciliación

Instagram @oficialmijares

Una supuesta portada de revista que anunciaba la reconciliación de Lucero y Mijares volvió a colocar a la expareja en el centro de la conversación. Sin embargo, lejos de tratarse de una exclusiva sobre su vida sentimental, la imagen resultó ser un montaje digital que provocó la molestia de la cantante.

La intérprete de Electricidad utilizó su cuenta de X para desmentir la información y cuestionar el uso de inteligencia artificial para crear fotografías que pueden confundirse con imágenes auténticas.

Aunque Lucero y Mijares mantienen una relación cercana desde su divorcio y continúan compartiendo escenarios, la artista dejó claro que la supuesta noticia de su reconciliación no era verdadera.

¿Qué dijo Lucero sobre su supuesta reconciliación con Mijares?

Lucero reaccionó a las publicaciones que aseguraban que había retomado su relación sentimental con Manuel Mijares.

La cantante expresó su inconformidad después de descubrir que una de sus fotografías había sido modificada para hacer creer que aparecía junto a su exesposo en una nueva portada editorial.

“Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas”, escribió en X, donde también señaló que este tipo de publicaciones pueden confundir a quienes las encuentran en redes sociales.

En un segundo mensaje, la artista fue todavía más contundente y cuestionó la necesidad de fabricar imágenes utilizando inteligencia artificial o efectos digitales.

“Ya no usen AI o CGI”, expresó, antes de insistir en que existe suficiente material real sobre su trayectoria y su vida pública.

La cantante también calificó estas prácticas como una falta de respeto hacia las personas que

pueden creer que las fotografías y las noticias son auténticas.

La fotografía falsa de Lucero y Mijares que desató los rumores

La controversia comenzó cuando circuló en redes sociales una imagen que simulaba ser una portada de una revista, en la que Lucero y Manuel Mijares aparecían juntos.

La supuesta publicación anunciaba que ambos se arrepentían de haberse divorciado y que habían decidido darse una segunda oportunidad en el amor.

En la fotografía, Lucero aparecía sentada en un sillón mientras Mijares posaba detrás de ella, con una mano sobre su cintura.

lucero y mijares

La imagen original pertenecía a una sesión fotográfica de Lucero para la revista Vanidades, en la que la cantante aparecía sola.

El montaje incorporó digitalmente la figura de Mijares y un titular ficticio para presentar una reconciliación que no había ocurrido.

Tras la difusión de la imagen, Lucero se sumó a los comentarios que señalaban la manipulación y pidió que dejaran de compartir contenidos falsos sobre su vida personal.

¿Lucero y Manuel Mijares regresaron como pareja?

A pesar de los rumores que han surgido en distintas ocasiones, Lucero y Manuel Mijares no han anunciado una reconciliación sentimental.

Los artistas estuvieron casados durante más de 14 años y, desde su separación en 2011, han mantenido una relación cercana como padres de sus dos hijos, José Manuel y Lucerito Mijares.

Además, su historia profesional ha continuado vinculada a través de distintos proyectos musicales y presentaciones conjuntas.

Esta cercanía ha despertado constantemente especulaciones sobre la posibilidad de que retomen su matrimonio, especialmente porque ambos suelen mostrarse cómplices y afectuosos durante sus encuentros públicos.

No obstante, su buena relación no significa que hayan decidido darse una nueva oportunidad como pareja.

La historia de amor de Lucero y Mijares

Lucero y Manuel Mijares se conocieron durante la filmación de Escápate conmigo, película estrenada en 1988, aunque su relación sentimental comenzó años después.

lucero-y-mijares-beso.jpg

El 18 de enero de 1997 contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en el Colegio de las Vizcaínas, en Ciudad de México, que se convirtió en uno de los acontecimientos más recordados del espectáculo mexicano.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos: José Manuel, nacido en 2001, y Lucero Mijares, quien nació en 2005 y actualmente también desarrolla una carrera artística. En marzo de 2011 anunciaron su separación, después de más de una década juntos.

Con el paso de los años, ambos han construido una dinámica familiar y profesional que les ha permitido continuar compartiendo momentos importantes, tanto en privado como frente al público.

Lucero y Mijares siguen compartiendo escenarios después de su divorcio

Una de las razones por las que los rumores de reconciliación continúan apareciendo es la complicidad que ambos muestran durante sus presentaciones musicales.

Desde 2021, Lucero y Mijares han compartido distintos escenarios, interpretando algunas de las canciones más reconocidas de sus respectivas trayectorias.

lucero y mijares

Sus conciertos han permitido que el público vuelva a verlos juntos, esta vez desde una relación de amistad, respeto y colaboración artística.

Sin embargo, ante la reciente circulación de una portada falsa, Lucero decidió marcar una diferencia entre esa cercanía y las afirmaciones inventadas sobre su vida sentimental.

Su reacción también abrió una conversación sobre los riesgos de la inteligencia artificial cuando se utiliza para crear imágenes de figuras públicas y presentarlas como acontecimientos reales.

Lucero Lucero y Mijares Mijares
Paola Juárez
Relacionadas
Quién es Laura Gallacher, esposa de Russell Brand
Entretenimiento
Laura Gallacher: quién es la esposa de Russell Brand y qué se sabe de su reacción tras la condena del actor
Noviembre 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères, ¿nuevo romance?
Entretenimiento
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères desatan rumores de romance: ¿son novios?
Noviembre 10, 2026
 · 
Paola Juárez
Danna en mentiras el musical
Entretenimiento
Danna rinde homenaje a Rocío Dúrcal con La gata bajo la lluvia y su icónico vestido
Noviembre 09, 2026
 · 
Paola Juárez
Vanessa Huppenkothen revela su historia más personal en Diario de un Humano
Entretenimiento
Vanessa Huppenkothen revela su historia más personal en Diario de un Humano
Noviembre 09, 2026
 · 
Tania Franco
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez