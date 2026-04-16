Manuel Mijares celebra 40 años de carrera con Lucero

La cantante y actriz formó parte del concierto “Mijares Sinfónico”, en el Auditorio Nacional

Abril 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Lucero y Mijares, han encontrado la clave de un éxito espectacular en sus conciertos juntos

Lucero y Manuel Mijares continúan demostrando la excelente relación que tienen a pesar de que se separaron hace varios años, siguen demostrando la química que existe como artistas cada que suben a los escenarios.

El cantante se presentó en el “Coloso de Reforma” en el segundo show de su gira, con la que ha celebrado sus 40 años de carrera. Tras una emocionante velada en la que cantó sus grandes éxitos, Mijares invitó al escenario a Lucero para entonar un significativo tema que emocionó a los asistentes “El privilegio de amar”.

Antes de comenzar su interpretación, Lucero le dedicó unas palabras a Mijares, “tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, del papá que eres para nuestros hijos. Y me alegra profundamente celebrar contigo tus 40 años de carrera”, lo que provocó la emoción del público que empezó a gritar, “beso, beso”, a lo que ella respondió de manera simpática, “ya nos dimos unos hace tiempo”.

Lucero agregó en su mensaje, “quiero felicitarte, Manuel, quiero de verdad enaltecer todo lo que eres como artista, como persona, y repito, como mamá de nuestros hijos, creo que hemos podido construir una familia que tal vez algunos digan que no es tan funcional, pero para nosotros funciona a las mil maravillas. Te admiro profundamente, te quiero muchísimo y estoy muy emocionada de ver a tu público entregándote el corazón. Y yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado a cantar contigo esta noche como lo hiciste con tus demás amigos, que te admiramos y que te queremos tanto. Que sean 40 años más, Manuel. Así que tienes un compromiso con todos nosotros de cumplirlos”.

Lucero Manuel Mijares
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
