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Dua Lipa se casa en una íntima ceremonia en Londres

La estrella del pop y el actor británico Callum Turner se casaron en una discreta ceremonia civil en el ayuntamiento de Marylebone, uno de los recintos más emblemáticos para enlaces matrimoniales en la capital inglesa

Mayo 31, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Dua Lipa y Callum Turner

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De acuerdo con diversos reportes de medios internacionales, la ceremonia se llevó a cabo de manera íntima, con la asistencia de un reducido grupo de familiares y amigos cercanos. Para este día especial, la cantante Dua Lipa lució un elegante conjunto nupcial blanco de alta costra diseñado por Daniel Roseberry para Schiaparelli Couture, complementado con un sombrero de ala ancha, guantes y zapatos blancos, mientras que Turner optó por un clásico traje azul marino.

La pareja mantenía una relación desde 2024 y confirmó su compromiso el año pasado. Desde entonces, ambos habían mantenido un perfil reservado respecto a los preparativos de su boda, aunque en los últimos meses crecieron las especulaciones sobre una posible celebración en Italia, donde se espera la asistencia de celebridades como Elton John, Charlie XCX y Donatella Versace.

Según versiones de la prensa europea, el enlace civil en Londres podría ser el preámbulo de una celebración más amplía en Sicilia, Italia, donde se espera la presencia de familiares, amigos y figuras destacadas de la industria musical y cinematográfica.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa el momento en que los recién casados fueron recibidos con una lluvia de confeti y pétalos de flores mientras descendían de las escaleras del histórico Old Marylebone Town Hall de Londres tomados de la mano.

Dua Lipa Callum Turner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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