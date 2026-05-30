Vail presenta su Verano más Inmersivo con grandes experiencias

Ruta de Renovación

Movimiento, mindfulness y relajación de montaña

Descubre Vail de una nueva forma con esta estimulante combinación de movimiento, atención plena y magia de montaña. Diseñado para todos los niveles y aptitudes, Ride to Renewal combina un paseo guiado en bicicleta con una sesión de yoga al aire libre y un baño de sonido en un bellísimo entorno natural. Los recorridos se personalizan para cada grupo, pueden ser, paseos escénicos relajados por el sendero recretativo de Vail junto al campo de golf, hasta rutas desafiantes para quienes buscan aventura y adrenalina. Después del recorrido, los participantes se relajan con una sesión restaurativa de yoga al aire libre con soundhealing, que incluye aromaterapia y cómodos tapetes para crear un ambiente acogedor. Esta experiencia única, está diseñada para reconectar, resetear y renovar; La experiencia fluye a un ritmo relajado, ofreciendo un viaje a Vail fuera de lo común, que integra actividad física y bienestar.

Couple biking through mountains in Vail, CO. Jack Affleck/Jack Affleck / Vail Resorts

Sazonado Por La Naturaleza

Caminatas entre flores silvestres y excursiones otoñales con picnics de temporada

Legado, Paisajes & Destilados

Historia y narrativa de montaña Esta experiencia iinicia con un tour guidado en Jeeps por Camp Hale, la montaña frente a Vail donde entrenába la10a División del Ejército de Montaña durante la 2da Guerra mundial, conocidos como “Soldados Sobre Esquís”, de la cual surgieron los fundadores de Vail; conocerás la historia de este pueblo mágicio a profundidad, seguido de una visita al Museo de Deportes Invernales de Colorado para cerrar con una cata de whiskey guiada en la Destilería de Whisky de Vail.

Wellness & Cultura

Vail Healthspan – Te ayuda a Vivir Tu Mejor Vida

Healthspan no se enfoca en alargar la vida, sino en optimizer su calidad; se trata de extender los años que vives en la cima de tu salud física, mental y metabólica. A diferencia de los programas tradicionales de longevidad, Healthspan ayuda a las personas a mantenerse activas, fuertes y con una mente clara a lo largo del tiempo. Inspirado en el estilo de vida de uno de los condados más saludables de Estados Unidos, Vail Health cree firmemente que un buen estilo de vida es más poderoso que las medicinas, y por eso lanza su programa Healthspan, que diseña para sus usuarios, un estilo de vida balanceado que incluye: ejercicio y nutrición personalizados, un programa de sueño optimizado,resiliencia al estrés y conexión social, integrados; brindando un enfoque proactivo, basado en datos, para optimizar la vida a cualquier edad, dependiendo del estilo de vida que prefieras. Este programa puede transformar tu vacación en Vail en una experiencia más profunda, dedicada a tu bienestar integral.

Chris Kendig

Nuevo Estudio de Arte en Vail: Un Hub Creativo en el Parque Ford

Recién inaugurado, el Estudio de Arte de Vail ubicado en el Parque Ford, es un espacio active, donde artistas residentes crean e interactúan con la comunidad. Los visitantes pueden acercarse para tener

Seasoned by Nature logra una conexión inmersiva sin prisa con el entorno natural de Vail, una experiencia diseñada para explorar, aprender y “saborear” la montaña. Caminatas guiadas en la naturaleza dirigidas por expertos que invitan a explorar la ecología alpina, disfrutar el arcoíris que de las flores de temporada y la fauna local única, del valle de Vail. La experiencia cierra con un sofisticado picnic gourmet que ofrece el perfecto maridaje entre paisajes, nuevos conocimientos y un gran sabor de boca. Esta experiencia enfatiza la presencia plena, la curiosidad y la conexión con el entorno natural.

pláticas, demostraciones y clases por parte de los artistas. Incluye talleres, demostraciones, programas para jóvenes y eventos abiertos al público. No te pierdas el Desafío de Arte del Estudio en agosto.

La Montaña de Vail

La montaña de Vail abre el 12 de Junio, para subir a hacer bici de montaña, hikes con senderos trazados, comer un asado con la mejor vista, disfrutar los desafíos de cuerdas, tirolesas, resbaladillas y su montaña rusa alpina, pero sobretodo, regresan sus conciertos Vail Summer Sessions con el legendario telón de fondo montañoso de Vail, dos días de música el fin de semana de verano presenta una alineación energética que incluye a Magic City Hippies, Marlon Funaki, Miki Fiki y más. Abierto para todos, el evento combina presentaciones en vivo, aire fresco alpino y un vibrante ambiente estilo après en el corazón de Vail. Sesiones de Música de Verano, los fines de semana con bandas como Magic City Hippies, Marlon Funaki, Miki Fiki y más en la base de Gondola One. Aprovecha comprar tu Epic Pass 2026-2027 al mejor precio del año y disfruta la aventura en la montaña durante el Verano que incluye viajes panorámicos GRATUITOS en góndola, lo que significa que puedes experimentar la montaña sin costo adicional. Visita www.epicpass.com para más detalles sobre beneficios exclusivos de verano para los titulares del Epic Pass 2026/27 como 20% de descuento en comida y bebidas en la montaña, renta de bicis, hospedaje y mucho más.

El Pueblo de Vail, Escenario de Inumerables Eventos Insignia durante todo el Verano

El pueblo de Vail es más que un lugar para hospedarse, es el principal recinto musical alpino del mundo, un escenario vivo, donde los eventos se desarrollan de forma natural. Eventos de clase mundial suceden uno tras otro durante el verano y otoño; Este verano, Vail sube el volumen con una alineación de música legendaria durante sus Sesiones de Música de Verano Vail Summer Sessions, tanto en la base de la góndola como en el anfiteatro Gerald R. Ford y tocadas en el pueblo. Prepárate para otro verano donde el sonido de clase mundial se encuentra con un impresionante paisaje montañoso.

La música en vivo llena las plazas, los Festivales de temporada transforman las calles y las competencias deportivas convierten los senderos en foros. Este verano, la música puede escucharse casi todas las noches a lo largo de los paseos de Vail con artistas callejeros, conciertos en Solaris y presentaciones más grandes en el Anfiteatro Gerald R. Ford con capacidad para 2,500 personas, sede de eventos emblemáticos como el Festival de Música Bravo! La Serie de Conciertos de Verano, el Festival de Danza de Vail y el de Jazz.

GoPro Mountain Games

El banderazo del Verano en Vail sucede del 4 al 7 de junio con los GoPro Mountain Games, el festival de deportes de aventura, arte y música más célebre del país; Cada año, miles de atletas de aventura profesionales y amateurs, se reúnen en las montañas y ríos de Vail para competir en 11 disciplinas de deportes de aventura y más de 30 competencias, incluyendo kayak, running, slackline, DockDogs, rafting, paddleboard (SUP), ciclismo de montaña y de ruta, escalada, pesca, disc golf y más; el festival también incluye diversas expresiones artísticas y la serie de conciertos Mountains of Music.

El Festival de Música Bravo! Vail presenta Cinco Aclamadas Orquestas Internacionales

Del 25 de junio al 6 de agosto, con más de 60 conciertos y cinco orquestas de renombre internacional. Destacan los estrenos de Jessie Montgomery, Gabriela Lena Frank y Sophia Jani, además de presentaciones de Yefim Bronfman, Wu Man, Pablo Sáinz-Villegas y más.

Chris Kendig

El Festival de Danza de Vail regresa con 14 Espectáculos y mas de 30 Eventos

La 38ava edición del aclamado Festival de Danza de Vail se celebrará del 31 de julio al 10 de agosto, con 14 presentaciones y más de 30 eventos en todo el valle, dirigido por el Director Artístico Damian Woetzel y con participación de compañías de renombre como LINES Ballet, Paul Taylor Dance Company, A.I.M. by Kyle Abraham, Colorado Ballet y BalletX celebrando la excelencia e innovación en el mundo de la danza.

Jack Affleck

El Oktoberfest de Vail

Es una de las celebraciones alpinas más emblemáticas de Estados Unidos, una tradición que el destino ha mantenido viva desde hace más de cinco décadas, inspirada en la herencia bávara que define su arquitectura y estilo de vida. Cada año, durante septiembre, Vail transforma sus plazas peatonales en una auténtica villa europea con dos fines de semana de celebración entre Vail Village y Lionshead, donde convergen gastronomía tradicional —bratwurst, pretzels artesanales y cerveza alemana—, música en vivo, danzas folclóricas y un ambiente festivo sofisticado y familiar. Más que un festival, el Oktoberfest de Vail es una experiencia cultural inmersiva que combina elegancia, aire libre y tradición, enmarcada por el paisaje otoñal de las Montañas Rocosas, posicionándose como una escapada de lujo distinta para el viajero mexicano que busca experiencias auténticas, exclusivas y con carácter internacional.

Este año se celebrará del 11 al 13 de Septiembre en Lionshead Village y del 18 al 20 de Septiembre en Vail Village.

Programas y Experiencias en Hoteles

Experiencias Culinarias en Four Seasons Resort and Residences Vail Conforme los días se alargan, Four Seasons Vail entra de lleno al Verano con un enfoque importante en gastronomía, conexión y el espíritu de festejar anclado a su restaurante de raices italianas, Tavernetta Vail y la mixología insignia del Bar Remedy.