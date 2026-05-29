Madonna causa polémica al revelar que John F. Kennedy Jr. fue “el mejor amante” de su vida

Madonna se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum ‘Confessions II’, y durante un video promocional producido por Grindr, la cantante hizo una confesión que ha causado una gran revuelo en las redes sociales.

Durante una conversación sobre sexo, la intérprete de ‘Vogue’, dio el nombre del hombre a quien recuerda como “su mejor amante”, y es se trata de nada más y nada menos que del hijo del ex presidente, John F. Kennedy.

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Madonna revela que John F. Kennedy fue “su mejor amante”

Durante una conversación subida de tono, Madonna sorprendió al revelar quién había sido su “mejor amante”, una confesión que dejó impactados a quienes participaban en el video y desató reacciones en redes sociales.

Cuando le preguntaron a Madona: “¿Quién fue el mejor sexo de tu vida?”, la famosa cantante respondió: “Sólo voy a nombrar a los muertos”, e inmediatamente después, susurró el nombre “John Kennedy Jr.”.

Raul Lopez hizo un comentario sobre el hijo de John F. Kennedy: “Todo el mundo dice que tenía un miembro impresionante y que era muy buen amante”, a lo que Madonna, con una sonrisa, confirmó solamente diciendo: “Mmm hmm”.

¿Cómo fue la relación de Madonna con John F. Kennedy Jr.?

Madonna y John F. Kennedy Jr. mantuvieron un breve romance a finales de los años 80, cuando ambos eran dos de las figuras más mediáticas de Estados Unidos, ella una cantante en ascenso y él uno de los hombres más atractivos del país.

Aunque la relación nunca se formalizó públicamente, fue ampliamente comentada por la prensa debido al contraste entre la imagen provocadora de la cantante y el perfil político y sofisticado de Kennedy Jr.

Con el paso de los años, Madonna ha hablado en contadas ocasiones sobre esa etapa, describiéndola como una relación intensa y apasionada; sin embargo, su reciente comentario sobre las habilidades del hijo de Jackie Kennedy, han sido una sorpresa para sus fans.

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