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¿La música nueva está en crisis? Estas son las 10 canciones más escuchadas del mundo hoy

Mientras clásicos de Michael Jackson, Justin Bieber y Katy Perry vuelven a liderar las listas globales, cada vez menos canciones estrenadas este año logran conquistar el número uno. Te contamos de este curioso fenómeno musical que es estamos experimentando.

Mayo 29, 2026 • 
Tania Franco
Michael Jackson outfits

Lester Cohen/Getty Images

Si alguien hubiera dicho hace una década que en 2026 las canciones más escuchadas del mundo incluirían temas lanzados hace 15, 20 o hasta 40 años, probablemente habría parecido una exageración. Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en Spotify.

El panorama actual del Top 50 Global refleja una tendencia que ya no parece una coincidencia: la música de catálogo está compitiendo —y muchas veces ganando— contra los lanzamientos recientes.

  1. “Billie Jean” — Michael Jackson (1983)
  2. “Beauty and a Beat” — Justin Bieber ft. Nicki Minaj (2012)
  3. “SWIM” — BTS (2026)
  4. “The Cure” — Olivia Rodrigo (2026)
  5. “Janice STFU” — Drake (2026)
  6. “Babydoll” — Dominic Fike (2023)
  7. “Beat It” — Michael Jackson (1983)
  8. “The One That Got Away” — Katy Perry (2010)
  9. “Earrings” — Malcolm Todd (2025)

  10. “Drop Dead” — Olivia Rodrigo (2026)

Justin Bieber

Patrick Smith/Getty Images

Michael Jackson y el poder de la nostalgia

A casi dos décadas de su fallecimiento, el Rey del Pop volvió a convertirse en uno de los artistas más escuchados del planeta gracias al éxito de la película “Michael”. Temas como Billie Jean y Beat It han experimentado un nuevo auge entre audiencias jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando el cantante lanzó sus mayores éxitos.

Lo interesante es que este fenómeno no se limita a Jackson. Las redes sociales, TikTok, las películas, las series y los algoritmos de streaming están resucitando constantemente canciones que parecían haber quedado en otra época.

Madonna - Michael Jackson

Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

La gran pregunta es si esta tendencia es temporal o si estamos entrando definitivamente en una era donde el catálogo vale tanto —o incluso más— que la música nueva. Porque si clásicos como Billie Jean, Beauty and a Beat o The One That Got Away siguen compitiendo de tú a tú con los estrenos de 2026, tal vez el verdadero éxito ya no sea crear el próximo hit, sino lograr una canción capaz de sobrevivir décadas.

Michael Jackson Justin Bieber Olivia Rodrigo Katy Perry Spotify música
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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