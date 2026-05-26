El divorcio de Hugh Jackman con Deborra-Lee Furness estaría afectando su relación con Sutton Foster

Tras 27 años de matrimonio y dos hijos en común, el actor Hugh Jackman puso fin a su matrimonio con Deborra-Lee Furness en 2023, y un años después comenzó una relación sentimental con la actriz de Broadway, Sutton Foster.

Hugh vive una etapa muy feliz junto a Sutton; sin embargo, también atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida debido a su divorcio con Deborra-Lee, un proceso que, al parecer, continúa siendo uno de los más complicados que enfrenta el actor australiano.

Hugh Jackman y Sutton Foster enfrentan crisis por su divorcio de Deborra-Lee Furness

De acuerdo con medios como Reality Tea y Woman’s Day, Hugh y Sutton fueron vistos recientemente cargando maletas en una camioneta afuera de su residencia en Nueva York, lo que provocó rumores sobre una posible crisis en su relación.

Aunque ninguno ha confirmado problemas sentimentales, fuentes cercanas aseguran que el proceso de divorcio del actor con Deborra-Lee Furness estaría causando un importante desgaste emocional.

Hugh Jackman siente que Hollywood le está dando la espalda debido a su divorcio

Desde que anunció su divorcio y comenzó su relación con Sutton, Hugh ha experimentado una sensación de distanciamiento en Hollywood, y de acuerdo con el medio Woman’s Day, el actor cree que la causante es su exesposa.

“Cada vez más personas en Hollywood están silenciosamente volviéndose en su contra”, asegura el medio.

La publicación también menciona que Jackman piensa que figuras como Nicole Kidman, Naomi Watts y Russell Crowe se habrían alejado de él tras apoyar a Deborra-Lee.

“Él es muy protector con Sutton y siente que es injusto que ella esté siendo excluida por personas que antes convivían felizmente con ella”, declaró la fuente.

Hugh Jackman y Sutton Foster enfrentan crisis por su divorcio de Deborra-Lee Furness GETTY IMAGES

La propiedad en Nueva York que se ha convertido en una pesadilla para Hugh Jackman y Sutton Foster

Uno de los temas que más ha generado interés es el lujoso departamento que Hugh compartía con Deborra-Lee en West Village, Nueva York, la propiedad permanece en venta desde 2022 y, hasta ahora, no se ha concretado la operación.

Inicialmente fue valuada en 57.5 millones de dólares australianos, aunque posteriormente su precio se redujo a 41.5 millones con la intención de lograr su venta; sin embargo, no han encontrado un comprador.

“Vender este lugar se suponía que sería algo sencillo, pero se convirtió en una pesadilla”, afirmó el informante.

Sutton busca que Hugh logre romper todos los vínculos con Deborah-Lee para que pueda alejarse definitivamente de ella, pues sería ya un factor indispensable para que su relación siga adelante.