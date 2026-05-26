“Seguro, seguro todos con El Tri”: la campaña de inter.mx y Alex Lora que conecta seguros, música y cultura mexicana

¿Qué tiene que pasar para que una marca de seguros logre colarse en la conversación cultural de millones de mexicanos? La respuesta probablemente no estaba en una oficina corporativa, sino sobre un escenario de rock. Sí, como lo leíste: rodeado de música y de una vibra distinta.

Mientras muchas marcas siguen hablando de protección desde la formalidad y en un plan muy serio, inter.mx decidió hacer exactamente lo contrario, invitando a Alex Lora y El Tri a convertir los seguros en parte del lenguaje cotidiano de la gente. El resultado es algo verdaderamente auténtico y que nadie se esperaba: “Seguro, seguro todos con El Tri”, una campaña que mezcla música, identidad mexicana y cultura pop para acercar el tema de la protección financiera desde un lugar más auténtico, emocional y cercano.

La iniciativa, desarrollada junto a Monks, compañía global especializada en marketing digital, creatividad y tecnología detrás de algunas de las campañas más innovadoras del momento, busca romper con todos los códigos tradicionales de la categoría.

Los seguros en la conversación cultural

“Seguro, seguro todos con El Tri” incluye una reinterpretación de la icónica canción “Seguro de Vida”, además de activaciones, contenidos y experiencias inspiradas en el universo de El Tri, pensadas justamente para conectar con millones de fans desde un lenguaje mucho más orgánico y reconocible.

Esto se logró gracias a la visión de inter.mx , la plataforma digital de seguros de INTERprotección, creada para simplificar la experiencia de cotizar, comparar y contratar seguros de manera rápida, sencilla y completamente digital.

“INTERprotección lleva más de 48 años protegiendo a las empresas mexicanas, y eso no es solamente un negocio, sino un compromiso con este país. Inter.mx nació de esa misma convicción: acercar la protección a millones de mexicanos, con la misma pasión, compromiso y el mismo corazón con el que México vive cada momento que nos une”, comparte Santiago Casanueva, CEO de INTERprotección.

Por su parte, Gabriela Gutiérrez, CMO y PR de INTERprotección/inter.mx, explica que la intención era conectar con los mexicanos desde un lugar genuino y sin pretensiones: “inter.mx nació para cambiar la forma en que los mexicanos se relacionan con los seguros: sin letra chica, sin distancia, sin pretensiones. Elegimos estar con El Tri porque sabemos en qué momentos estar”.

Una campaña que conecta calle, música y marca

“Seguro, seguro todos con El Tri” no es un “anuncio tradicional”, sino una plataforma cultural viva diseñada para generar conversación tanto en redes sociales como fuera de ellas.

“En Monks construimos Real Time Brands: marcas que no solo lanzan mensajes, sino que respiran y reaccionan al ritmo de la cultura y la conversación”, explica Alejandro Olascoaga, Managing Director de Monks.

Y si había alguien capaz de darle autenticidad absoluta a la campaña, ese era Alex Lora. El músico resumió la colaboración con el tono irreverente que lo ha convertido en una de las voces más icónicas del rock mexicano: “En cuanto me dijeron de la campaña dije, esto sí es neto. Va directo para la banda y para la raza. Por eso quise entrarle, porque cuando algo es auténtico se nota. Y recuerden, el rocanrol es un deporte, practíquenlo con inter.mx”.

Con esta apuesta, inter.mx confirma que incluso una categoría tan tradicional como los seguros puede reinventarse cuando logra conectar con la cultura, la música y las emociones reales de las personas.

Para conocer más sobre la campaña, mira el video aquí:

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