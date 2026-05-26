Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Ricky Martin rompió el silencio del ataque con gas lacrimógeno en su concierto

El cantante puertorriqueño habló luego de que una persona lanzó la sustancia hacia el escenario en plena presentación, provocando momentos de tensión y la interrupción temporal del espectáculo

Mayo 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
ricky martin rostro

El incidente ocurrió en la Plaza de la Independencia de Podgorica, capital de Montenegro, durante el arranque europeo de la gira “Ricky Martin Live”.De acuerdo con el equipo del artista, el cantante y sus músicos abandonaron el escenario con medida preventiva mientras elementos de seguridad y autoridades locales atendían a los asistentes afectados y controlaban la situación.

Tras varios días de silencio, Ricky publicó un mensaje en redes sociales y agradeció el apoyo de sus seguidores y enfocándose en el cariño recibido por parte del público montenegrino. “Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes”, escribió el intérprete de “Livin la vida loca”, asegurando que recordará la experiencia por la calidez de la gente y la celebración compartida.

La representación del cantante, Róndine Alcalá, confirmó que tanto Ricky como todo su equipo se encuentran fuera de peligro. Incluso, reveló que aunque algunos miembros de producción recomendaron cancelar definitivamente el concierto, el artista decidió regresar al escenario una vez que las autoridades garantizaron la seguridad del recinto para cumplir con sus fans.

Ricky martin
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Qué pasó entre Jacob Elordi y Hunter Schafer? La historia detrás de los rumores en "Euphoria"
Entretenimiento
¿Qué pasó entre Jacob Elordi y Hunter Schafer? La historia detrás de los rumores en “Euphoria”
Mayo 25, 2026
 · 
Tania Franco
El final de Nate en Euphoria: Jacob Elordi se despide de la serie
Entretenimiento
El final de Nate en “Euphoria": Jacob Elordi se despide de la serie
Mayo 25, 2026
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2026-05-24 at 5.11.57 PM.jpeg
Entretenimiento
Marina de Tavira brilló en el Festival de Cannes al recibir un premio
Mayo 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce roban miradas con romántico beso en la NBA
Entretenimiento
Taylor Swift y Travis Kelce roban miradas con romántico beso en la NBA
Mayo 24, 2026
 · 
Tania Franco
EMMANUEL 4.jpeg
Entretenimiento
México Vibra: el evento que reunirá a las voces que marcaron generaciones
La escena musical mexicana se prepara para vivir uno de los encuentros más importantes y emotivos de los últimos años.
Mayo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-dai-dai.jpeg
Entretenimiento
Shakira reúne a estrellas del futbol en el video musical de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial
La cantante colombiana volvió a encender la fiebre mundialista con el estreno del videoclip de “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que reunió a figuras del futbol internacional como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior
Mayo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ester-exposito-collar-cannes.jpeg
Entretenimiento
Ester Expósito luce lujoso collar que le regaló Kylian Mbappé
La actriz española volvió a acaparar reflectores durante su participación en el Festival de Cine de Cannes 2026, donde lució un exclusivo y lujoso collar de diamantes que había sido regalo del futbolista francés
Mayo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
fher-mana-dua-lipa.jpeg
Entretenimiento
Fher Olvera de Maná es el único artista invitado al especial de Dua Lipa
El vocalista de Maná se convirtió en el único artista invitado del especial musical de Dua Lipa titulado Dua Lipa: Live From Mexico City, proyecto que recopila los momentos más destacados de la gira “Radical Optimism”, de la británica en la capital mexicana
Mayo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez