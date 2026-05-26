Ricky Martin rompió el silencio del ataque con gas lacrimógeno en su concierto

El incidente ocurrió en la Plaza de la Independencia de Podgorica, capital de Montenegro, durante el arranque europeo de la gira “Ricky Martin Live”.De acuerdo con el equipo del artista, el cantante y sus músicos abandonaron el escenario con medida preventiva mientras elementos de seguridad y autoridades locales atendían a los asistentes afectados y controlaban la situación.

Tras varios días de silencio, Ricky publicó un mensaje en redes sociales y agradeció el apoyo de sus seguidores y enfocándose en el cariño recibido por parte del público montenegrino. “Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes”, escribió el intérprete de “Livin la vida loca”, asegurando que recordará la experiencia por la calidez de la gente y la celebración compartida.

La representación del cantante, Róndine Alcalá, confirmó que tanto Ricky como todo su equipo se encuentran fuera de peligro. Incluso, reveló que aunque algunos miembros de producción recomendaron cancelar definitivamente el concierto, el artista decidió regresar al escenario una vez que las autoridades garantizaron la seguridad del recinto para cumplir con sus fans.