Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Brad Pitt le cierra la puerta al matrimonio tras su polémico divorcio de Angelina Jolie

Tras su mediática separación de Angelina Jolie y la polémica con sus hijos, Brad Pitt habría cambiado por completo su visión sobre el compromiso y el matrimonio.

Mayo 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Brad Pitt le cierra la puerta al matrimonio tras su polémico divorcio de Angelina Jolie

Brad Pitt le cierra la puerta al matrimonio tras su polémico divorcio de Angelina Jolie

Getty Images

Tras su mediático divorcio de Angelina Jolie, Brad Pitt inició una relación con Inés de Ramón y, aunque la pareja atraviesa un momento estable y enamorado, el actor no tendría intención de volver a pasar por el altar.

De acuerdo con informes recientes, el actor sigue afectado por el complicado divorcio con Angelina Jolie y por la lejana relación que mantiene con sus hijos, experiencias que habrían cambiado su visión sobre el matrimonio, la familia y el compromiso.

Brad Pitt no está interesado en volver a casarse

De acuerdo con el Daily Mail, Brad se encuentra disfrutando de una relación estable y alejada del ojo público con la diseñadora de joyas, Inés de Ramón, con quien comenzó a salir desde 2022; sin embargo, y a pesar de estar muy enamorado, no piensa volver a casarse.

Tiene una gran pareja a la que aprecia, pero no hay prisa en esa dirección”, señaló una fuente cercana.

La misma fuente asegura que Brad, tampoco está interesado en volver a experimentar la paternidad, solo busca la tranquilidad que vive por ahora con su actual pareja.

bra-pitt-ines-de-ramon-1200x675.jpg

Brad Pitt e Inés de Ramón comenzaron su relación oficialmente en 2022

GETTY IMAGES

¿Por qué Brad Pitt ya no desea casarse y tener más hijos?

Brad y Angelina se separaron en 2016, dando inicio a una extensa y polémica batalla legal que terminó hasta 2024; sin embargo, los actores aún mantienen un conflicto judicial por Château Miraval, la exclusiva propiedad que compartían en Francia.

A esto se añade la distante relación que Brad mantiene con los seis hijos que tuvo con Angelina: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, debido a una supuesta campaña orquestada por la propia actriz en contra de su ex.

Jolie ha llevado a cabo una campaña de distanciamiento que ha tenido éxito”, declaró el medio. “El antagonismo es enorme. Se ha distanciado por completo de los niños. Es devastador para él”.

Recientemente, el actor recibió fuertes críticas por no haber asistido a la graduación de su hija Zahara Jolie; sin embargo, fuentes cercanas al actor salieron en su defensa, argumentando que no puedes poner distancia y luego pretender que todo está bien.

No se puede pretender tenerlo todo: promover un distanciamiento total y luego criticar a alguien por no asistir a un evento cuando uno mismo se ha asegurado de que no sea bienvenido”, afirmó una fuente al Daily Mail. “Él no creó esa situación”, añadió.

Los hijos de Brad decidieron quitarse el apellido del actor, utilizando únicamente el de su madre, un hecho que ha afectado profundamente al actor.

Sigue leyendo:
FBI revisa acusaciones contra Brad Pitt por maltrato
Entretenimiento
FBI revisa acusaciones contra Brad Pitt por maltrato
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón
Brad Pitt y Angelina Jolie
Entretenimiento
Angelina Jolie compró casa cerca de donde vive Brad Pitt
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón

Brad Pitt
Melisa Velázquez
Relacionadas
El final de Nate en Euphoria: Jacob Elordi se despide de la serie
Entretenimiento
El final de Nate en “Euphoria": Jacob Elordi se despide de la serie
Mayo 25, 2026
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2026-05-24 at 5.11.57 PM.jpeg
Entretenimiento
Marina de Tavira brilló en el Festival de Cannes al recibir un premio
Mayo 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce roban miradas con romántico beso en la NBA
Entretenimiento
Taylor Swift y Travis Kelce roban miradas con romántico beso en la NBA
Mayo 24, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Entretenimiento
Pedro Pascal revela cuál habría sido su profesión si no hubiera triunfado en Hollywood
Mayo 24, 2026
 · 
Tania Franco
EMMANUEL 4.jpeg
Entretenimiento
México Vibra: el evento que reunirá a las voces que marcaron generaciones
La escena musical mexicana se prepara para vivir uno de los encuentros más importantes y emotivos de los últimos años.
Mayo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-dai-dai.jpeg
Entretenimiento
Shakira reúne a estrellas del futbol en el video musical de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial
La cantante colombiana volvió a encender la fiebre mundialista con el estreno del videoclip de “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que reunió a figuras del futbol internacional como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior
Mayo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ester-exposito-collar-cannes.jpeg
Entretenimiento
Ester Expósito luce lujoso collar que le regaló Kylian Mbappé
La actriz española volvió a acaparar reflectores durante su participación en el Festival de Cine de Cannes 2026, donde lució un exclusivo y lujoso collar de diamantes que había sido regalo del futbolista francés
Mayo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
fher-mana-dua-lipa.jpeg
Entretenimiento
Fher Olvera de Maná es el único artista invitado al especial de Dua Lipa
El vocalista de Maná se convirtió en el único artista invitado del especial musical de Dua Lipa titulado Dua Lipa: Live From Mexico City, proyecto que recopila los momentos más destacados de la gira “Radical Optimism”, de la británica en la capital mexicana
Mayo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez