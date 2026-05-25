Brad Pitt le cierra la puerta al matrimonio tras su polémico divorcio de Angelina Jolie

Tras su mediático divorcio de Angelina Jolie, Brad Pitt inició una relación con Inés de Ramón y, aunque la pareja atraviesa un momento estable y enamorado, el actor no tendría intención de volver a pasar por el altar.

De acuerdo con informes recientes, el actor sigue afectado por el complicado divorcio con Angelina Jolie y por la lejana relación que mantiene con sus hijos, experiencias que habrían cambiado su visión sobre el matrimonio, la familia y el compromiso.

Brad Pitt no está interesado en volver a casarse

De acuerdo con el Daily Mail, Brad se encuentra disfrutando de una relación estable y alejada del ojo público con la diseñadora de joyas, Inés de Ramón, con quien comenzó a salir desde 2022; sin embargo, y a pesar de estar muy enamorado, no piensa volver a casarse.

“Tiene una gran pareja a la que aprecia, pero no hay prisa en esa dirección”, señaló una fuente cercana.

La misma fuente asegura que Brad, tampoco está interesado en volver a experimentar la paternidad, solo busca la tranquilidad que vive por ahora con su actual pareja.

Brad Pitt e Inés de Ramón comenzaron su relación oficialmente en 2022 GETTY IMAGES

¿Por qué Brad Pitt ya no desea casarse y tener más hijos?

Brad y Angelina se separaron en 2016, dando inicio a una extensa y polémica batalla legal que terminó hasta 2024; sin embargo, los actores aún mantienen un conflicto judicial por Château Miraval, la exclusiva propiedad que compartían en Francia.

A esto se añade la distante relación que Brad mantiene con los seis hijos que tuvo con Angelina: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, debido a una supuesta campaña orquestada por la propia actriz en contra de su ex.

“Jolie ha llevado a cabo una campaña de distanciamiento que ha tenido éxito”, declaró el medio. “El antagonismo es enorme. Se ha distanciado por completo de los niños. Es devastador para él”.

Recientemente, el actor recibió fuertes críticas por no haber asistido a la graduación de su hija Zahara Jolie; sin embargo, fuentes cercanas al actor salieron en su defensa, argumentando que no puedes poner distancia y luego pretender que todo está bien.

“No se puede pretender tenerlo todo: promover un distanciamiento total y luego criticar a alguien por no asistir a un evento cuando uno mismo se ha asegurado de que no sea bienvenido”, afirmó una fuente al Daily Mail. “Él no creó esa situación”, añadió.

Los hijos de Brad decidieron quitarse el apellido del actor, utilizando únicamente el de su madre, un hecho que ha afectado profundamente al actor.