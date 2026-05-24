Cortometraje mexicano gana la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes

La obra dirigida por el cineasta argentino Federico Luis, conquistó al jurado con una historia profundamente ligada a Tepito, al boxeo infantil y a los sueños que nacen en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México.

La cinta sigue a Damián, un niño boxeador que busca abrirse camino en un torneo mientras persigue el sueño de convertirse en campeón. Filmado en gimnasios y calles de Tepito, el cortometraje mezcla ficción y documental para retratar la intensidad emocional del boxeo mexicano desde una mirada íntima y realista. La historia destaca no solo la disciplina deportiva, sino también la presión, la madurez temprana y la inocencia de los niños que encuentran en el ring una oportunidad de vida.

Durante la ceremonia en Cannes, Federico Luis dedicó el premio “al barrio de Tepito”, reconociendo a la comunidad que hizo posible el proyecto y a las familias que abrieron las puertas de ese universo boxístico. El director ha contado que descubrió este mundo gracias al escritor mexicano Mario Bellatin, quien lo llevó a presenciar torneos infantiles en Tepito mientras desarrollaban otro proyecto cinematográfico.

El realizador explicó que quedó impactado por la dualidad de los pequeños peleadores: niños que, arriba del cuadrilátero, muestran la seriedad y disciplina de un boxeador profesional, pero fuera del ring conservan la inocencia propia de su edad.