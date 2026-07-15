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CHANEL presenta a Gracie Abrams como la nueva imagen de COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU

Con esta nueva campaña, CHANEL reafirma la esencia de COCO MADEMOISELLE

Julio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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CHANEL presenta a Gracie Abrams como la nueva imagen de COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU, una elección que refleja la evolución contemporánea del espíritu de la fragancia. Cantautora nominada al GRAMMY® y embajadora de la Casa, Gracie encarna una feminidad libre, auténtica y creativa, alineada con los valores que Gabrielle Chanel imprimió a su legado: independencia, audacia y elegancia natural.

Con esta nueva campaña, CHANEL reafirma la esencia de COCO MADEMOISELLE como el símbolo de una mujer que crea sus propias reglas, guiada por el instinto y la libertad de ser ella misma. La colaboración con Gracie Abrams da continuidad a este legado, conectando el universo de la Casa con una nueva generación que encuentra en la autenticidad, la creatividad y la fuerza de carácter la máxima expresión de la elegancia.

Además de protagonizar la campaña, Gracie Abrams representa una generación de mujeres que ha encontrado en la música una forma de expresar sus emociones con honestidad y sensibilidad. Su estilo íntimo y su creciente proyección internacional la convierten en una figura que conecta de manera natural con el universo de CHANEL, donde la sofisticación se construye a partir de la personalidad y la confianza en uno mismo.

COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU se presenta como una nueva interpretación de la icónica fragancia de la Maison, con una propuesta más intensa y envolvente que conserva la esencia moderna y atrevida de la línea. La campaña protagonizada por Gracie Abrams busca transmitir esa combinación de libertad, determinación y sensualidad que ha convertido a COCO MADEMOISELLE en una de las creaciones más emblemáticas de CHANEL, reafirmando su vigencia entre las nuevas generaciones.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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