Hublot presenta el Big Bang Reloaded Kylian Mbappé

Diseñado en estrecha colaboración con el embajador de la marca desde 2018, este reloj, que se presenta en una edición limitada a 200 unidades, es más que un reloj. Es la hora del partido en la muñeca, la confianza diseñada, la ambición fundida en oro. Por dentro y por fuera, funciona con convicción.

Fabricado en cerámica blanca pulida de 44 mm y oro King Gold de 18 K, captura la mentalidad de Mbappé: intrépido, decidido y siempre un paso por delante. Su lema «Trust Yourself» (Confía en ti mismo) está grabado en las 6 h en el bisel. Habla de la decisión de dar el paso, tanto en el campo como en la vida y en los negocios. Juega siguiendo una regla que ha marcado su trayectoria desde que era un niño prodigio hasta convertirse en un icono mundial, inspirando a toda una generación a creer, actuar con decisión y no dudar nunca. Han pasado diez años desde su primer gol profesional en 2016, una década de aceleración. En 2026, tras batir récords con su club y en la UEFA Champions League, sigue aumentando su legado.

«Colaborar con Hublot en la creación de este reloj me ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre mi trayectoria, cada partido, cada gol, cada momento importante. Lo que lo hace aún más especial es haberlo desarrollado junto a un socio que ha creído en mí desde 2018. Es más que un reloj. Transmite un mensaje que aplico en mi vida: confía en ti mismo, aprovecha las oportunidades y crea tu propio camino. El número 10 es mi número de la suerte, mi identidad en el campo. El blanco y el oro simbolizan la pureza y la ambición. Y con el grabado «Trust Yourself» (Confía en ti mismo) en las 6 h, esta pieza es un recordatorio de cómo siempre he jugado, con confianza, libertad y pasión. Se trata de perseguir sueños, superar límites e inspirar a la próxima generación a creer en sí misma y perseguir el éxito con el corazón. Ese es el poder de los sueños. Eso es lo que me impulsa», afirmó Kylian Mbappé, embajador de Hublot.

ADRIENNE RAQUEL

«En una sola jugada, Kylian puede cambiar el rumbo de un partido. Encarna la aceleración explosiva, la precisión en la toma de decisiones y el coraje para asumir la responsabilidad cuando más importa.

Campeón del mundo a los 19 años. Goleador en dos finales de la Copa Mundial. Autor de un triplete en el mayor escenario del fútbol. Sus goles son declaraciones de fe bajo la máxima presión. A través de nuestra asociación desde 2018 y con este primer reloj desarrollado junto a él, plasmamos su filosofía: «Trust Yourself» (confía en ti mismo). Son palabras que hablan a toda una generación, a quienes aceptan el desafío y se atreven a dar un paso adelante e intentarlo», declaró Julien Tornare, CEO de Hublot.

El 2026 no solo marca los 10 años desde el primer gol profesional de Kylian Mbappé, sino que también celebra su hito de dos dígitos en la Champions League alcanzado en enero, ocho años de asociación con Hublot y el lanzamiento del primer reloj creado en colaboración entre ambos: el Big Bang Reloaded Kylian Mbappé.

Los legados convergen, la precisión se diseña, la velocidad se celebra y la ambición sigue siendo imparable. Su confianza en sí mismo impulsa cada acción y convierte el potencial en rendimiento y la visión en éxito. Dentro y fuera del campo, Kylian encarna la audacia y la maestría modernas, un estilo y una mentalidad que lo definen tanto a él como a su fútbol, y que resuenan perfectamente con Hublot.

El Big Bang Reloaded Kylian Mbappé combina la incontestable credibilidad de Hublot en materia de relojería con la intrépida expresión personal de Kylian. El Unico, uno de los cronógrafos integrados más avanzados de su generación, revela ahora cuatro de sus cinco innovaciones patentadas a través de la arquitectura del reloj. El Big Bang Reloaded hace gala de la maestría mecánica de Hublot y refleja la seguridad de Kylian.

El Big Bang Reloaded Kylian Mbappé, en una edición limitada a 200 unidades, está disponible en puntos de venta Hublot seleccionados, así como en línea en hublot.com y se beneficia de la garantía 5+5 de Hublot, que amplía la cobertura internacional a 10 años.