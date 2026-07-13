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La nueva COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU convierte la intensidad en una declaración de identidad

Hay fragancias que buscan seducir desde el primer instante. Otras prefieren desconcertar. COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU, la nueva creación de CHANEL, pertenece a esta última categoría: una composición que no se revela de inmediato, sino que construye una atracción gradual, intensa y profundamente personal.

Julio 13, 2026
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Por Deborah Uranga

Más que reinterpretar una firma olfativa ya icónica, esta nueva incorporación explora una dimensión distinta de COCO MADEMOISELLE. La frescura afrutada característica evoluciona hacia una estela más envolvente, donde las notas amaderadas y ambaradas adquieren protagonismo sin renunciar a la luminosidad que define a la colección.

“COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU es más que una fragancia: es una fuerza magnética, un impulso”, explica Olivier Polge, perfumista creador de CHANEL.

Esa idea de impulso atraviesa toda la composición. El brillo vibrante del pomelo y el lichi abre paso a un corazón de rosa y jazmín que, lejos de buscar delicadeza, encuentra profundidad en una base de pachulí, vetiver y vainilla. El resultado es una fragancia intensa, sensual y sofisticada, concebida para evolucionar sobre la piel y revelar nuevas facetas con el paso de las horas. No se trata únicamente de intensidad, sino de presencia. De una estela que acompaña sin imponerse y que encuentra su verdadero carácter en quien la lleva.

“COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU es una afirmación de la propia identidad. Esta fragancia ofrece una experiencia profundamente personal que solo existe cuando se lleva sobre la piel. Me gusta imaginar que acompaña a la mujer que la lleva. No se trata de adaptarse, sino de revelarse a una misma, de sorprenderse”, afirma Polge.

La creación también reafirma el savoir-faire de CHANEL, presente en cada etapa del proceso, desde la selección y cultivo de las materias primas hasta la precisión con la que cada acorde encuentra su equilibrio. Un trabajo de composición que ha definido a COCO MADEMOISELLE desde su lanzamiento en 2001 y que hoy encuentra una nueva expresión en CRUSH ABSOLU.

Más que una nueva versión de un clásico, COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU propone una nueva forma de habitarlo: más audaz, más envolvente y decididamente magnética.

Descubre todo lo que hay detrás de la inspiración de esta nueva fragancia de Chanel en la entrevista con Olivier Polge que saldrá publicada en Caras de agosto. ¡No te la pierdas!

Características:

AÑO DE CREACIÓN: 2026

PERFUMISTA CREADOR: Olivier Polge

FAMILIA OLFATIVA: ambarada intensa

DESCRIPTORES: sensual, cautivadora, opulenta, impactante

FIRMA OLFATIVA:

acorde afrutado (toronja – lichi)

acorde floral (rosa – jazmín)

acorde amaderado ambarado (pachulí)

FACETAS: notas de vainilla, vetiver

FRASCO: un diseño radical con una etiqueta en contraste, coronado por un tapón facetado.

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