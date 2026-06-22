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Los bares más originales de la CDMX: 3 spots que debes conocer si amas la coctelería

Detrás de un buen cóctel, hay un concepto bien pensado. La vida nocturna en la Ciudad de México abunda, sin embargo, pocos lugares son tan arriesgados y disruptivos como estas tres propuestas.

Junio 22, 2026 • 
Tania Franco
Los bares más originales de la CDMX: 3 spots que debes conocer si amas la coctelería

Cortesía.

La Ciudad de México esconde algunos de los conceptos más interesantes de su escena gastronómica y nocturna detrás de puertas discretas, pasillos inesperados y ubicaciones que pasan desapercibidas para muchos. Desde un speakeasy oculto hasta un wine bar de inspiración japonesa y un espacio que mezcla arte, comunidad y coctelería, estos lugares han convertido la experiencia de salir en algo mucho más memorable que simplemente tomar una copa.

Si buscas propuestas originales, ambientes cuidadosamente diseñados y tragos que desafían lo convencional, estos tres spots merecen un lugar en tu lista.

Los bares más originales de la CDMX: 3 spots que debes conocer si amas la coctelería

IG: Rosso.

Pistilo

En el corazón de la Roma Norte, Pistilo se ha convertido en uno de esos lugares que invitan a quedarse. Con una estética acogedora que mezcla arte contemporáneo, iluminación tenue y una atmósfera cuidadosamente curada, el bar ofrece una experiencia donde la creatividad está presente en cada detalle.

Entre sus imperdibles destaca el ¡Ay Sí!, una original reinterpretación de las tradicionales aguas frescas mexicanas que incorpora destilados nacionales, convirtiéndose en una opción refrescante y sorprendente para quienes disfrutan explorar nuevas formas de apreciar el mezcal y los sabores de México.

Ubicación: C. de Chiapas 208-Local 1, Roma Nte - miércoles a lunes de 6:00 pm a 2:00 am.

Pistilo - bares en CDMX - La roma

Hiya

La fórmula perfecta entre la sofisticación y la calidez. Su propuesta de robata y wine bar invita a disfrutar sin prisas, compartiendo platos creativos, temakis preparados al momento y una cuidada selección de vinos de distintas regiones del mundo. Con una estética minimalista, un ambiente íntimo y combinaciones tan inesperadas como deliciosas, Hiya se ha convertido en un destino imperdible para quienes buscan una experiencia nocturna diferente.

Ubicación: Sinaloa 156A, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

3 lugares secretos de CDMX con una coctelería creativa

IG: hiya.

Rosso

Escondido detrás de la cocina de Pavorrosso, Rosso se siente como uno de esos secretos que vale la pena descubrir. Este speakeasy de la Roma Norte combina una iluminación envolvente en tonos rojos y azules, espejos que multiplican la atmósfera y una barra que se convierte en el corazón de la experiencia. Con un equipo de talentosas mixólogas, cocteles cuidadosamente ejecutados y una programación musical que aprovecha su impecable sistema de sonido Hi-Fi, Rosso es el refugio ideal para quienes buscan perderse por unas horas en un ambiente sofisticado, íntimo y lleno de personalidad.

Ubicación detrás del Pavorosso: Puebla 329A, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

3 lugares secretos de CDMX con una coctelería creativa

IG: Rosso.

Ya sea que prefieras una noche entre vinos y temakis, descubrir un bar escondido tras una cocina o disfrutar de una propuesta donde el arte y la mixología conviven de forma natural, estos tres lugares demuestran que algunas de las mejores experiencias de la CDMX siguen ocurriendo fuera de los circuitos más evidentes.

Qué hacer en la CDMX CDMX Bares
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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