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Paris Jackson revela por qué canceló su boda con Justin Long: “Es el segundo compromiso que cancelo”

La hija de Michael Jackson habló sobre el final de su compromiso con el productor musical y confesó que esta no es la primera vez que decide no llegar al altar.

Agosto 12, 2026 • 
Tania Franco
Paris Jackson revela por qué canceló su boda con Justin Long

Aeon/GC Images

Paris Jackson habló como pocas veces sobre su vida sentimental. Durante su participación en Call Her Daddy, el podcast conducido por Alex Cooper, la cantante y modelo explicó qué la llevó a terminar su compromiso con Justin “Blue” Long, el productor musical con quien mantenía una relación desde 2022 y con quien planeaba casarse.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024. En aquel momento, Paris compartió imágenes de la propuesta y describió los años que habían pasado juntos como un “torbellino indescriptible”. Sin embargo, en julio de 2025 confirmó que la relación había terminado.

Paris Jackson revela por qué canceló su boda con Justin Long: "Es el segundo compromiso que cancelo"

Andreas Rentz/amfAR/Getty Images for amfAR

¿Por qué Paris Jackson terminó su compromiso con Justin Long?

Más de un año después de la ruptura, Paris explicó a Alex Cooper que terminar la relación no fue una decisión impulsiva, sino algo que consideró necesario para recuperar su felicidad.

Fue una decisión que necesitaba tomar para ser feliz. [...] Este es el segundo compromiso que cancelo. El primero… no sé si realmente podría contar como el primero. Para mí fue real, aunque los dos estábamos muy metidos en las drogas, y él compró el anillo con mi dinero sin que yo lo supiera.
Paris Jackson

La experiencia adquiere otra dimensión al considerar que Paris ha hablado abiertamente de su proceso de recuperación. La artista lleva sobria desde principios de 2020 y ha reconocido públicamente cómo dejar las drogas y el alcohol transformó su vida.

Después de dos compromisos que no llegaron al altar, Paris Jackson parece tener una perspectiva distinta sobre las relaciones. Más que arrepentirse de haber terminado con Justin Long, su reflexión apunta a la importancia de reconocer aquello que necesita para sentirse plena dentro de una pareja.

No importa que seas una buena persona o que no vayas a serme infiel. Eso no es una razón suficiente para quedarse.
Paris Jackson

La hija de Michael Jackson dejó claro que no basta con permanecer junto a alguien esperando que eventualmente todo cambie. Ahora, sus experiencias la han llevado a establecer estándares más claros sobre lo que busca en una futura relación.

Actualmente, Paris asegura encontrarse en un buen momento personal. Tras años de relaciones, recuperación y aprendizajes, su prioridad es elegir aquello que realmente la haga feliz.

Paris Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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