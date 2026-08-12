¿Quién es Jenna Ortega? La actriz que conquistó Hollywood con Merlina y estos exitosos proyectos

Jenna Ortega se ha consolidado como una de las actrices jóvenes más importantes de Hollywood gracias a su versatilidad y a una carrera que comenzó desde la infancia.

Nacida el 27 de septiembre de 2002 en Coachella Valley, California, la intérprete de ascendencia mexicana y puertorriqueña inició su trayectoria en la actuación a los nueve años y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la nueva generación.

Su salto definitivo a la fama llegó en 2022 al interpretar a Wednesday Addams (Merlina Addams) en la exitosa serie de Netflix dirigida por Tim Burton. El fenómeno mundial convirtió a Ortega en una figura internacional y le valió nominaciones a importantes premios como los Globos de Oro y los Emmy. Además de protagonizar la serie, también se desempeña como productora ejecutiva en las temporadas más recientes.

¿En qué proyectos ha participado Jenna Ortega?

Antes de convertirse en Merlina, Jenna Ortega ya había construido una sólida carrera en cine y televisión. Entre sus proyectos más destacados se encuentran:

Jane the Virgin, donde interpretó a la versión infantil de Jane Villanueva.

Stuck in the Middle (Entre hermanos), serie de Disney Channel en la que dio vida a Harley Díaz, su primer papel protagónico.

You, de Netflix, donde interpretó a Ellie Alves.

The Fallout, drama que recibió elogios de la crítica por su actuación.

Scream (2022) y Scream VI (2023), en las que dio vida a Tara Carpenter y se consolidó como una de las nuevas “reinas del grito”.

X, película de terror dirigida por Ti West.

Beetlejuice (2024), secuela del clásico de Tim Burton, donde interpretó a Astrid Deetz junto a Michael Keaton y Winona Ryder.

Death of a Unicorn, producción de A24.

Hurry Up Tomorrow, estrenada en 2025.

Los próximos proyectos de Jenna Ortega

La carrera de la actriz continúa en ascenso. Entre sus próximos estrenos destacan Klara and the Sun, adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro dirigida por Taika Waititi, en la que interpreta a Klara, y The Great Beyond, una película de ciencia ficción dirigida por J. J. Abrams. Ortega ha señalado recientemente que busca elegir personajes con historias más profundas y significativas para esta nueva etapa de su carrera.

Con apenas 23 años, Jenna Ortega ha logrado pasar de estrella infantil a una de las actrices más influyentes de su generación. Su trabajo en producciones de terror, drama y fantasía, además de su colaboración con cineastas como Tim Burton y Taika Waititi, la mantienen como una de las figuras más seguidas de Hollywood.