Así es la espectacular mansión de Alexis Vega en uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara

Alexis Vega juega como delantero o extremo en la Selección Mexicana, donde atraviesa una etapa importante en el Mundial 2026, lo que ha despertado gran curiosidad entre los aficionados por su rendimiento en el campo y su llamativo estilo de vida fuera de él.

Su éxito dentro de la cancha, le permitió adquirir una impresionante residencia en la zona metropolitana de Guadalajara, valuada en cerca de 1.2 millones de dólares, como reflejo de su consolidado patrimonio.

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¿Cómo es la mansión de Alexis Vega en Guadalajara?

La propiedad de Alexis Vega se ubica en una de las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara, destacando por su diseño contemporáneo y altos niveles de seguridad que garantizan privacidad total.

La vivienda cuenta con cuatro habitaciones con baño propio cada una, jardín, garaje para tres vehículos, terraza, sala en desnivel, comedor y cocina, ofreciendo espacios amplios y funcionales.

El interior de la casa se basa en una paleta de colores sobria en tonos blanco, negro, gris y beige, que aporta un estilo moderno y elegante, canon una decoración que incluye muebles con texturas acogedoras como terciopelo y cojines suaves, mientras que las plantas verdes contrastan y añaden frescura y vida a los espacios.

La zona exterior de la residencia incluye un jardín privado, una terraza techada para reuniones y un garaje con capacidad para tres vehículos, donde Alexis Vega resguarda parte de su colección de autos de lujo.

¿Cómo construyó Alexis Vega su millonario patrimonio?

Alexis es protagonista de una de las historias de mayor contraste en el futbol mexicano, el delantero creció en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, en un entorno humilde y con limitaciones económicas que marcaron su infancia.

De acuerdo con estadísticas, el valor de mercado del delantero alcanza los 10 millones de euros, reflejando su crecimiento y las comodidades que disfruta actualmente, gracias a su rendimiento en la Liga MX que le ha permitido aumentar sus ingresos y consolidarse en la Selección Mexicana, lo que además lo posiciona como una figura atractiva para marcas internacionales durante el torneo de la FIFA en 2026.