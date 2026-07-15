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El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal

La imagen entre dos generaciones del fútbol dio la vuelta al mundo durante la semifinal del Mundial 2026, un partido que terminó con una espectacular remontada de la Albiceleste para avanzar a la gran final.

Julio 15, 2026 • 
Tania Franco
El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal

Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf/Getty Images

Hay fotografías que cuentan una historia completa, y la que protagonizaron Lionel Messi y Jude Bellingham es una de ellas. Durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026, ambos ’10' quedaron frente a frente en una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal

Dan Mullan/Getty Images

Con el capitán argentino observando fijamente al joven inglés y Bellingham respondiendo con un gesto serio, la fotografía fue interpretada por miles de aficionados como uno de los momentos de mayor tensión del partido. Sin embargo, más allá de la intensidad propia de una semifinal mundialista, el encuentro reflejó el choque entre dos generaciones: la leyenda que marcó una época y la figura llamada a liderar el futuro del fútbol.

El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Dentro de la cancha, Inglaterra tomó la ventaja y puso en aprietos a la vigente campeona del mundo, pero Argentina volvió a demostrar por qué nunca se le puede dar por vencida. La Albiceleste reaccionó en la recta final del encuentro y remontó el marcador con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, sellando un triunfo por 2-1 que le dio el boleto a una nueva final mundialista.

El tenso momento entre Lionel Messi y Jude Bellingham que se robó la semifinal

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Pese a la eliminación, Jude Bellingham volvió a ser uno de los futbolistas más destacados del torneo, consolidándose como el líder de una nueva generación inglesa. Del otro lado, Lionel Messi volvió a comandar a Argentina en una noche que alimentó el sueño del bicampeonato.

Messi Lionel Messi Jude Bellingham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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