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Acapulco brilla en el mapa global como sede del FIFG FootGolf World Championship 2026

Mayo 25, 2026 • 
Caras
Aerial view of La Quebrada viewpoint before hurricane otis

Getty Images

Una vez más Acapulco, Guerrero, el Hogar del Sol, sigue demostrando porqué es uno de los destinos más emblemáticos de México, dando un paso más hacia el escenario internacional del deporte, como sede del FIFG FootGolf World Championship 2026

Del 28 de mayo al 7 de junio de 2026, los exclusivos campos Turtle Dunes Country Club de Princess Mundo Imperial y Tres Vidas Acapulco serán sede de este acontecimiento que reunirá a más de 60 países y 48 federaciones internacionales.

Cliff Divers at La Quebrada

Getty Images

Este importante logro es el resultado del trabajo coordinado entre las tres órdenes de gobierno, que buscan impulsar el turismo deportivo como una de las estrategias clave para atraer nuevos mercados y fortalecer la economía local.

acapulco-FIFG-FootGolf-World-Championship-2026.png

Asimismo, este encuentro deportivo consolida a Acapulco como uno de los destinos líderes en turismo deportivo, fortaleciendo la promoción internacional del puerto e impulsando la ocupación hotelera, la actividad restaurantera, el comercio local y una derrama económica de cifras millonarias.

¿Cómo se juega el FootGolf?

Se practica en en campos de golf utilizando un balón de fútbol, bajo las reglas del golf adaptadas en distancias y condiciones de juego. Considerado “la democratización del golf”, el FootGolf ha tenido un crecimiento acelerado a nivel internacional y actualmente se practica en más de 70 países.

La disciplina se encuentra bajo observación de la GAISF y SportAccord, organismos internacionales que trabajan en su consolidación como deporte olímpico.

Two Young Adults Playing Footgolf

Getty Images

Esta será la quinta vez que se lleve a cabo un evento de estas características avalado por la FIFG después de los celebrados en Budapest (2012), Argentina (2016), Marrakech (2018), Orlando (2023) y ahora corresponde a Acapulco (2026).

La venta de boletos para los accesos por día es a través de thehivetickets. Entradas generales para todos los días de competencia y acceso a hospitality para los días 6 y 7 de junio.

Transmisión Oficial

TelevisaUnivision Regional será el broadcaster y host production oficial del FIFG FootGolf World Championship 2026. La transmisiones estarán disponible a través de:

  • Streaming en las plataformas y redes oficiales de la Federación Internacional de FootGolf y la Federación Mexicana de FootGolf

    • SKY Sports Canal 523 de IZZI
    • Canal 1521 de SKY

Televisión abierta

La final individual del 1 de junio y la final por países el 7 de junio, será transmitida por canales regionales de Televisa en Puebla, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Veracruz.

Esta iniciativa busca aprovechar la visibilidad que tendrá México como uno de los países anfitriones del evento deportivo más grande del planeta, para posicionar a Acapulco como una extensión natural de dicho acontecimiento.

FootGolf Flag

Overhead aerial view of a blue footgolf flag, hole and shadow

Getty Images

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