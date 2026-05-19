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EN PORTADA Israel Reyes nos habla sobre el orgullo de representar a México

Tenía cinco años cuando se enamoró del futbol. Hoy, a sus 25, vive con la mirada puesta en el Mundial. Lo que empezó como un sueño se convirtió, con disciplina y sacrificio, en la oportunidad de portar la verde con la Selección Mexicana. Entre la presión, los estadios llenos y lo que implica representar a todo un país, Israel encarna ese espíritu que cada cuatro años ilusiona a México: juventud, energía y una esperanza pambolera que sigue creciendo.

Mayo 19, 2026
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POR CAMILA TORRE FORCÉN
FOTOS: ALEJANDRO SALINAS
GROOMING: MARCELO RENDÓN
STYLING: ISABELA GONZALEZ HAJJ
LOCACIÓN: ESTADIO BANORTE

Para Israel, “representar a México es la razón por la que trabaja todos los días”. Como lo mencionó en esta entrevista, es algo que lo llena de orgullo y le da sentido a todo lo que hace. Su pasión por el futbol comenzó cuando menos lo esperaba, sin saber que ese balón que empezó a patear marcaría el inicio de un camino que transformaría por completo su vida.

Él lo sabe, “portar la camiseta nacional es algo único. Algo por lo que sueño; vivo esperando ese 11 de junio con muchas ganas. Va a ser increíble”, nos platica el futbolista, aun con un tono infantil (y nos encanta).

Para Reyes, su familia y su gente, además del fut, son el motor que lo impulsa a seguir creciendo y superarse, siempre con la mirada puesta en llegar más allá de sus propios sueños. Entre la emoción de un estadio lleno y la calma de su vida personal, revela qué lo mueve, qué lo inspira y qué lo mantiene firme incluso en los momentos difíciles.

Cuéntanos, ¿qué es para ti el futbol?

¡Uf! Empezamos fuerte (risas). Para mí es mi vida. Gracias a eso estoy hoy aquí, viviendo un sueño, una vida que jamás pensé vivir de esta manera. Me cambió completamente todo lo que conocía. Y es algo con lo que siempre voy a estar agradecido por todos los años de mi existencia.

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¿En qué momento te enamoraste de este deporte?

Considero que, como niño, siempre encuentras un deporte, algo que te mueve o te llama la atención. A los cinco años, no te miento, fue cuando mi mamá me llevó, sin saber de ese tipo de cosas, a un entrenamiento. Yo, sin tener noción de cómo eran las cosas, desde el primer día que estuve ahí con personas que no conocía, te juro que ese día me enamoré del futbol; porque, además de que me gustó, me hizo sentir hermano de un niño que conocí hace diez minutos. Me hizo sentir vivo y que estaba en el lugar correcto. Me parece que fue por esa razón que me llamó más la atención.

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Ser atleta de alto rendimiento implica mucho sacrificio, ¿cuál consideras que es el esfuerzo más difícil que has tenido que hacer?

Más allá de los esfuerzos como jugador, el entrenamiento o ese tipo de cosas que tienes que hacer como un extra para poder llegar a altos niveles de competitividad y a lugares muy altos, no me cabe duda de que uno de los más importantes es perderte muchas cosas: momentos muy importantes de tu niñez y de tu familia. Yo, al menos en mi vida, lo veo como este dicho que tengo muy claro: “unas por otras”. El perderte las vacaciones con la familia o momentos saliendo de primaria o secundaria con tus amigos; al final te pierdes de cosas muy importantes que el 95 por ciento del mundo vive con sus niños y con su familia, pero que nosotros en el futbol las perdemos porque, si no, no logras ese sueño. Eso considero que es lo que más sientes o lo que más resientes, pero, al fin y al cabo, es algo que decides; decides hacer esto, decides vivirlo y todo ha valido la pena hasta ahora.

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