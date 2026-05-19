EN PORTADA Israel Reyes nos habla sobre el orgullo de representar a México

POR CAMILA TORRE FORCÉN

FOTOS: ALEJANDRO SALINAS

GROOMING: MARCELO RENDÓN

STYLING: ISABELA GONZALEZ HAJJ

LOCACIÓN: ESTADIO BANORTE

Para Israel, “representar a México es la razón por la que trabaja todos los días”. Como lo mencionó en esta entrevista, es algo que lo llena de orgullo y le da sentido a todo lo que hace. Su pasión por el futbol comenzó cuando menos lo esperaba, sin saber que ese balón que empezó a patear marcaría el inicio de un camino que transformaría por completo su vida.

Él lo sabe, “portar la camiseta nacional es algo único. Algo por lo que sueño; vivo esperando ese 11 de junio con muchas ganas. Va a ser increíble”, nos platica el futbolista, aun con un tono infantil (y nos encanta).

Para Reyes, su familia y su gente, además del fut, son el motor que lo impulsa a seguir creciendo y superarse, siempre con la mirada puesta en llegar más allá de sus propios sueños. Entre la emoción de un estadio lleno y la calma de su vida personal, revela qué lo mueve, qué lo inspira y qué lo mantiene firme incluso en los momentos difíciles.

Cuéntanos, ¿qué es para ti el futbol?

¡Uf! Empezamos fuerte (risas). Para mí es mi vida. Gracias a eso estoy hoy aquí, viviendo un sueño, una vida que jamás pensé vivir de esta manera. Me cambió completamente todo lo que conocía. Y es algo con lo que siempre voy a estar agradecido por todos los años de mi existencia.

¿En qué momento te enamoraste de este deporte?

Considero que, como niño, siempre encuentras un deporte, algo que te mueve o te llama la atención. A los cinco años, no te miento, fue cuando mi mamá me llevó, sin saber de ese tipo de cosas, a un entrenamiento. Yo, sin tener noción de cómo eran las cosas, desde el primer día que estuve ahí con personas que no conocía, te juro que ese día me enamoré del futbol; porque, además de que me gustó, me hizo sentir hermano de un niño que conocí hace diez minutos. Me hizo sentir vivo y que estaba en el lugar correcto. Me parece que fue por esa razón que me llamó más la atención.

Ser atleta de alto rendimiento implica mucho sacrificio, ¿cuál consideras que es el esfuerzo más difícil que has tenido que hacer?

Más allá de los esfuerzos como jugador, el entrenamiento o ese tipo de cosas que tienes que hacer como un extra para poder llegar a altos niveles de competitividad y a lugares muy altos, no me cabe duda de que uno de los más importantes es perderte muchas cosas: momentos muy importantes de tu niñez y de tu familia. Yo, al menos en mi vida, lo veo como este dicho que tengo muy claro: “unas por otras”. El perderte las vacaciones con la familia o momentos saliendo de primaria o secundaria con tus amigos; al final te pierdes de cosas muy importantes que el 95 por ciento del mundo vive con sus niños y con su familia, pero que nosotros en el futbol las perdemos porque, si no, no logras ese sueño. Eso considero que es lo que más sientes o lo que más resientes, pero, al fin y al cabo, es algo que decides; decides hacer esto, decides vivirlo y todo ha valido la pena hasta ahora.

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