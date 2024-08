Galilea Montijo e Isaac Moreno posan juntos por primera vez y nos hablan de su historia de amor

La conductora Galilea Montijo y el modelo español Isaac Moreno, posaron para nosotros en medio de una entrevista reveladora y divertida. “Estamos felices de estar con la revista CARAS para contarles nuestra historia, el cómo fue, el cómo va y el a dónde va nuestra relación”, nos cuenta Galilea, al inicio de la charla.

“Es complicado abrir nuestra intimidad, a pesar de que existen las redes sociales, porque siempre tratas de cuidar lo más que se pueda, y más en nuestro caso porque ambos tenemos hijos, pero la gente y los amigos me preguntaban mucho ¿quién es, con quién estás saliendo? ́ Y pues nada, fue algo que se dio de manera muy bonita y transparente, así que ahora queremos compartirlo con la gente nos quiere”, dice Gali.

Sobre su historia de amor, Galilea Montijo nos contó cómo se dio el flechazo entre ambos cuando los presentaron.

“Todo empezó en una entrega de premios en el que la tapatía llegó como invitada y en el que Isaac trabajaba como imagen de una marca de joyeria. Cuenta Gali que cuando se lo presentaron pensó, “qué muchacho tan guapo”, pero, parafraseando a la conductora, “en este medio se conoce mucha gente atractiva”, pero en este caso, y por primera vez, “hubo un click especial”, asegura.

Uriel Santana

El match se dio también por parte de Isaac, quien al venir de España y tener poco tiempo en el país, no conocía a mucha gente y eso incluía a Galilea, quien era una desconocida para él. “No sabia quién era, no la había visto en mi vida, pero de ahí empezamos a coincidir en más eventos y empezamos a hablar y a ver que teníamos cosas en común”, interviene Isaac, quien se describe como un hombre tímido y discreto al que no le gusta estar bajo los reflectores. “Sé que al estar con Gali, la gente me va a ver, así que con el tiempo he estado soltándome poco a poco”, asegura el originario de Santa Cruz de Tenerife, quiene es ingeniero y tiene estudios profesionales en contabilidad.

Tanto Isaac Moreno como Galilea Montijo son divorciados y ambos tienen un hijo fruto de esa relación anterior, y es por eso que hasta ahora los detalles de su relación se habían mantenido solo para ellos. “Siempre es complicado, sobre todo cuando tu relación es con alguien que no tiene que ver con el medio o que no lo entiende. Isaac trabaja de unos años para acá como modelo y entiende esta parte de los medios y las críticas, aunque a eso uno no se acostumbra del todo”, agrega Gali, quien, dice, se enamoró de un hombre divertido, y atractivo, pero sobre todo, sensible.

Isaac se divorció tras 21 años de relación con la madre de su hijo, con quien estuvo casado 17 años. Galilea por su parte, concluyó su matrimonio a inicios del año pasado, tras 11 años de matrimonio.

“Ambos sabemos lo que es una separación, sabemos sobre el respeto y lo que conlleva una separación. Tengo un hijo al igual que Galilea, el mío tiene nueve años y el de ella es un adolescente, pero además de todo eso, nos parecemos en los gustos, en nuestra manera de ser y en nuestro sentido del humor”, asegura Isaac.

“A los dos nos encanta estar con los amigos y la familia. Siempre estamos pensando en nuestros hijos y ambos sabemos que ellos están primero antes que nosotros”, agrega

Respecto a la diferencia de edad que existe entre ambos, la pareja nos cuenta lo que piensa sobre esto.

“Son sólo ocho años los que le llevo. A los ocho no pude haber sido su mamá, ¿estás de acuerdo?”, nos dice Galilea entre risas.

“Tengo 43 años, no tengo 20, no soy un chavocho (jovencito)”, agrega Isaac, quien tampoco tiene problema al hablar del dinero. “Obviamente ella gana más que yo, pero yo también trabajo, hago mis campañas, e incluso también ayudo a mis padres, pero entiendo que el chisme es lo que le gusta a la gente, y más si se trata de una famosa que sale con un desconocido”.

En cuanto a la fama, Isaac Moreno no esta interesado en ser famoso. Dice que, al contrario a lo que se dice en las redes sociales, no le gusta ni le interesa la televisión y que no tiene pensado incursionar en la industria. “Me han etiquetado en Instagram y se asegura que voy a entrar a la tele o que incluso ya tengo trabajo en Televisa, pero no conozco la empresa, no he ido nunca. Incluso he rechazado realities en Italia, en España y en México. Yo hago otras cosas. Tengo mis proyectos.

Galilea Montijo confiesa si tiene planes de ser madre junto a su novio Isaac Moreno

La pregunta obligada llegó, y la pareja no tuvo empacho en responder. ¿Quieren más hijos?, les preguntamos directamente. “A mí me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Y tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y siempre me quedé con las ganas de una niña. Fui mamá de forma natural, sin necesidad de tratamientos porque el reloj biológico me alcanzó, por eso hoy estamos viendo esta posibilidad”.

Galilea Montijo e Isaac Moreno quieren ser papás de una niña Uriel Santana

Galilea Montijo asegura que antes de llegar a la opción de alquilar un vientre o adoptar, le encantaría ver qué tantas posibilidades tiene su cuerpo de traer al mundo a un hijos más. “Si existe al menos una oportunidad, con esa me quiero quedar, porque nos encantaría tener una niña”.

¿Y cómo se ven en cinco años?. Galilea dice que le gustaría verse con más hijos. “Con los tuyos, los míos y los nuestros, eso me encantaría”, finaliza la conductora del momento.

