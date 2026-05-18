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Dónde, cuándo y a qué hora serán los partidos del Mundial en México

El Mundial hará historia al celebrarse por primera vez en tres países: México, Estados Unido y Canadá

Mayo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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En territorio mexicano se disputarán 13 partidos distribuidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluyendo el juego inaugural del torneo el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

México se convertirá además en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, luego de haber organizado las ediciones de 1970 y 1986. Los estados seleccionados son el Estadio Ciudad de México, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, donde se jugarán encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias.

Estos son los partidos confirmados del Mundial 2026 que se jugarán en México, con fechas y horarios del centro de México:

De acuerdo con FIFA, el Mundial 2026 contará con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande en la historia del torneo. La final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que México abrirá oficialmente la competencia ante Sudáfrica en un partido que marcará un momento histórico para el futbol mexicano.

Ciudad de México – Estadio Ciudad de México

11 de junio | 13:00 horas | México vs Sudáfrica

17 de junio | 13:00 horas | Partido de fase de grupos

24 de junio | 19:00 horas | Partido de fase de grupos

30 de junio | 19:00 horas | Dieciseisavos de final

5 de julio | 18:00 horas | Octavos de final

Guadalajara – Estadio Guadalajara

11 de junio | 20:00 horas | Corea del Sur vs República Checa

18 de junio | 20:00 horas | Partido de México en fase de grupos

23 de junio | 17:00 horas | Partido de fase de grupos

26 de junio | 20:00 horas | Partido de fase de grupos

Monterrey – Estadio Monterrey

14 de junio | 20:00 horas | Suecia vs Túnez

20 de junio | 20:00 horas | Túnez vs Japón

24 de junio | 19:00 horas | Sudáfrica vs Corea del Sur

29 de junio | 19:00 horas | Dieciseisavos de final

Mundial 2026
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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