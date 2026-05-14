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Madonna, Shakira y BTS junto a Coldplay: así será el histórico primer medio tiempo del Mundial

La FIFA confirmó que Coldplay liderará el primer show de medio tiempo en la historia de una final mundialista, con la participación de Madonna, Shakira y BTS.

Mayo 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Coldplay invita a Madonna, Shakira y BTS para el primer medio tiempo del Mundial

Coldplay invita a Madonna, Shakira y BTS para el primer medio tiempo del Mundial

Getty Images

Además de llevarse a cabo en tres sedes diferentes (México, Estados Unidos y Canadá), la Copa del Mundial de la FIFA 2026, contará con un hecho sin precedentes, un show de medio tiempo como en el Super Bowl.

El show estará liderado por la banda británica Coldplay y contará con la participación de Madonna, Shakira y BTS, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más ambiciosos en la historia del torneo.

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Coldplay invita a Madonna, Shakira y BTS para el primer medio tiempo del Mundial

Los detalles del espectáculo se dieron a conocer a través de las redes sociales, con un video protagonizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, acompañado de personajes icónicos de Plaza Sésamo y Los Muppets, destacando el enfoque familiar e inclusivo del show histórico.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, donde concluirá el torneo con 48 selecciones participantes.

La FIFA mezcla música, cultura y deporte en un mismo escenario

El show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo pretende hacer historia a nivel cultural, sino también impulsar causas solidarias, pues de acuerdo con la FIFA, el show busca recaudar fondos que serán destinados a su fundación: FIFA Global Citizen Education Fund.

Este programa busca ampliar el acceso a la educación y promover el deporte entre las niñas y niños de comunidades vulnerables y con bajos recursos.

La producción estará liderada por Chris Martin en colaboración con Global Citizen, enfocándose en iniciativas de impacto social y apoyo humanitario.

Madonna, Shakira y BTS: tres generaciones unidas por el deporte

La participación de Shakira refuerza su histórica relación con los mundiales, luego de éxitos como Waka Waka (This Time for Africa) y el reciente tema Dai Dai junto a Burna Boy. Por su parte, Madonna aportará su trayectoria mientras prepara el lanzamiento de Confessions II.

La presencia de BTS también ha generado gran expectativa, especialmente en México y Latinoamérica, tras sus conciertos masivos en la Ciudad de México.

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