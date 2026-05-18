Meghan Markle rompe el silencio sobre el peligro de las redes sociales y la juventud

Meghan Markle volvió a aparecer públicamente en un evento de alto impacto social al participar en la inauguración de The Lost Screen Memorial en la Plaza de las Naciones de Ginebra, Suiza, previo a la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la ONU.

La instalación conmemorativa busca generar conciencia sobre los peligros asociados al uso de redes sociales y el impacto que estas pueden tener en la salud mental de niños y adolescentes. El memorial presenta pantallas iluminadas de teléfonos móviles que simbolizan a 50 menores que perdieron la vida tras sufrir daños relacionados con el entorno digital.

Durante el evento, la duquesa de Sussex ofreció un emotivo discurso enfocado en la protección infantil y la responsabilidad colectiva frente al uso de plataformas digitales. Meghan apareció con un elegante look negro sobrio, acorde al tono sensible del encuentro.

La participación de Meghan Markle en esta iniciativa reafirma su interés en temas de salud mental, bienestar digital y protección de las nuevas generaciones, causas que ha respaldado en distintos foros internacionales junto al príncipe Harry a través de su fundación Archewell.