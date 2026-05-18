Quién es Anwar, el hermano de Bella Hadid que desfiló en Cannes

La aparición de los hermanos llamó la atención, ya que ambos lucieron elegantes atuendos coordinados mientras desfilaban juntos por la Croisette. Anwar Hadid de 26 años, también forma parte de una de las familias más famosas de la moda internacional.

Al igual que sus hermanas Bella y Gigi Hadid, ha desarrollado una carrera como modelo y ha trabajado para importantes firmas de lujo y revistas de moda. Además, en los últimos años ha explorado proyectos relacionados con la música y el diseño creativo.

El joven es hijo de Yolanda Hadid, exmodelo y estrella del reality show de The Real Housewives of Beverly Hills, y del empresario inmobiliario palestino-estadounidense Mohamed Hadid.

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La presencia de Bella y Anwar en Cannes marcó uno de los momentos familiares más comentados de esta edición del festival. De acuerdo con medios internacionales, fue la primera vez que ambos desfilaron juntos en una alfombra roja del evento francés, donde Bella ya es considerada una de las figuras habituales y más esperadas de la moda.

Para la ocasión, Bella Hadid lució un vestido blanco personalizado de Prada con detalles de joyería Chopard, mientras que Anwar apostó por un clásico esmoquín negro.