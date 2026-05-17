Camila Sodi celebra sus 40 años con un poderoso mensaje sobre el amor y la vida

Camila Sodi celebró la llegada a sus 40 años con una celebración íntima, mágica y llena de significado. La actriz compartió imágenes de su cumpleaños, donde lució radiante con un vestido rosa satinado mientras disfrutaba de un pastel inspirado en La Bella Durmiente, acompañado de detalles de fantasía que hicieron especial la noche.

Sin embargo, más allá de la estética de la celebración, lo que más llamó la atención fue el emotivo mensaje que Camila compartió al reflexionar sobre esta nueva etapa de su vida.

“Lo más increíble de esta vida es la gente que uno ama”, escribió la actriz, agradeciendo a su familia y amigos por acompañarla en un momento tan importante. Camila aseguró sentirse “llena de magia” al entrar a los 40 y expresó lo agradecida que está por las personas que la rodean.